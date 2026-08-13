La tragica vicenda di Denis Bergamini, calciatore ferrarese del Cosenza Calcio, è al centro del cortometraggio ‘Denis 18.11.89’. Scritto e diretto dal regista cosentino Francesco Gallo, il film ripercorre uno dei casi più discussi dello sport italiano. Ha completato una theatrical run di sette giorni (26 giugno - 2 luglio 2026) al Lumiere Cinema di Beverly Hills, requisito per la qualificazione agli Oscar 2027 come Best Documentary Short Subject. La distribuzione è curata da Voce Spettacolo di Walter Nicoletti.

Nato nel 1962 ad Argenta (Ferrara), Denis Bergamini era un centrocampista amato dal Cosenza Calcio.

Il 18 novembre 1989, a soli ventisette anni, fu trovato morto lungo la Statale 106 Jonica a Roseto Capo Spulico. La versione ufficiale parlò di suicidio, ipotizzando il travolgimento da un camion. Tuttavia, la sua famiglia non accettò mai questa tesi, lottando per la riapertura delle indagini. L'impegno della sorella Donata e nuove prove scientifiche hanno condotto a un processo con condanna per omicidio involontario. Un processo d’appello è in corso a Catanzaro. Il regista Francesco Gallo ha definito la vicenda “il più lungo e drammatico giallo nella storia del calcio italiano, comunque uno dei grandi rimossi della storia italiana”.

La prospettiva intima di Donata Bergamini

Il cortometraggio ‘Denis 18.11.89’ si concentra sulle prime ventiquattro ore successive alla tragedia, evitando di ripercorrere l’intera trafila giudiziaria.

La storia è narrata attraverso gli occhi di Donata Bergamini, la sorella di Denis, interpretata da Chiara Gatti. Francesco Scornaienghi veste i panni di Denis, mentre Carmelo Giordano interpreta il padre del calciatore. Gallo ha spiegato che il film segue il viaggio di Donata dall’Emilia-Romagna alla Calabria e il “muro di silenzi” incontrato tra ospedali e caserme, focalizzandosi sulla reazione familiare immediata.

La genesi del progetto, come raccontato da Gallo, è legata all’urgenza di non far cadere la storia di Denis nell’oblio. “Una storia che nessuno racconta corre il rischio di morire due volte”, ha affermato il regista. L’incontro con Donata Bergamini durante un sit-in davanti al tribunale di Cosenza fu un momento decisivo: “Lo sguardo della sorella mi ha fatto capire che questa era la storia che dovevo raccontare.

La famiglia merita giustizia.”

Tra festival internazionali e la corsa agli Oscar

Oltre alla sua valenza narrativa, ‘Denis 18.11.89’ si inserisce nella battaglia per mantenere alta l’attenzione sulla ricerca della verità. Il cortometraggio ha già ottenuto risonanza internazionale, partecipando a numerosi festival e conquistando premi a Londra, New York e Nairobi. L’approdo nella selezione per gli Oscar 2027 è il culmine di questa crescente diffusione. Francesco Gallo ha illustrato le fasi attuali: “Siamo a una prima fase di scrematura, con una seconda tra novembre e dicembre. Le nomination vere e proprie, che concorreranno alla cinquina finale, usciranno verso febbraio.”

Il film, ponendo al centro Donata, si propone come un riflettore costante su una vicenda che, a distanza di oltre trentacinque anni, attende ancora una verità giudiziaria definitiva.

Le aspirazioni di giustizia della famiglia Bergamini rimangono vive, in attesa della sentenza d’appello. “Spero che Donata riesca finalmente a raggiungere il traguardo che insegue da tanti anni… Personalmente non ho mai creduto alla tesi del suicidio”, ha ribadito il regista. “Se domani anche una sola persona in più si chiederà chi abbia davvero ucciso questo ragazzo, sentirò di aver già vinto la mia personale battaglia cinematografica.” Il caso di Denis Bergamini resta uno dei più discussi cold case della cronaca italiana, e il cortometraggio ne valorizza la memoria, stimolando riflessioni pubbliche.