La poesia "Ave Maria piena di rabbia", opera di una detenuta della Casa Circondariale di Lecce, si è aggiudicata il primo posto al premio Afrodite 2027, giunto alla sua quinta edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta a Santa Caterina di Nardò, dove i versi hanno profondamente colpito giuria e pubblico.

L'intensa lirica recita: "Il sole sorge/ mi sveglio all'alba/ sezione femminile/ rimpianti senza fine/ la mia vita/ in mano alla follia/ reiterazione/ la tua prigione/ rabbia e rancore/ nostra alimentazione/ Ave Maria piena rabbia/ mi son pentita/ aprite sta gabbia".

Il riconoscimento è stato ritirato da Maria Mancarella, Garante dei Diritti per le persone private di libertà personale di Lecce, e da Eleonora Rosato, coordinatrice del progetto "Libere di leggere" del carcere di Borgo San Nicola.

Il valore della scrittura e l'impatto sociale

Maria Mancarella ha sottolineato come "Ave Maria piena di rabbia", nata nella sezione femminile di media sicurezza, dimostri la capacità delle parole di interrogare la coscienza collettiva e di parlare a tutti, al di là delle condizioni personali dell'autrice. La scrittura, la lettura e l'arte sono strumenti riabilitativi essenziali nel carcere di Lecce, che ospita quasi 1500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di soli 780 posti, sottolineando l'importanza di tali iniziative in contesti di sovraffollamento.

Le poesie vincitrici del premio Afrodite saranno incise su mattonelle in ceramica e installate sul lungomare di Santa Caterina di Nardò, creando il "Lungomare dei Poeti". Questo percorso artistico valorizza la produzione poetica e la integra nel territorio.

Il premio Afrodite: regolamento e partecipazione

Il premio di poesia Afrodite è un evento annuale che si tiene ad agosto a Santa Caterina, promosso dall’Associazione Ambiente Mare Italia (AMI – delegazione Salento), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Nardò. Il concorso, intitolato a Vittorio Bodini, è aperto ad autori italiani e stranieri con opere edite e inedite (in lingua o vernacolo con traduzione a fronte), e agli studenti degli istituti superiori di Nardò.

I partecipanti possono inviare da una a tre liriche, ciascuna di non oltre trenta versi, con scadenza fissata al 10 luglio 2026. La commissione giudicatrice è composta da sette membri, scelti tra figure autorevoli del mondo della cultura salentina, inclusi docenti universitari, poeti, scrittori e un rappresentante del comitato organizzatore. Dettagli sulle modalità di partecipazione e il bando integrale sono disponibili sul sito del Comune di Nardò. Le opere premiate, come di consueto, saranno incise su ceramica e collocate sul muretto del lungomare, arricchendo il patrimonio culturale locale e omaggiando i vincitori.