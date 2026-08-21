La nona edizione del Premio Scenario Infanzia e Adolescenza si svolgerà a Bologna, presso la Manifattura delle Arti, dal 28 al 31 agosto 2026. L'evento, un prestigioso riconoscimento nazionale per il teatro rivolto a infanzia e gioventù, presenterà dieci corti teatrali della durata di venti minuti ciascuno. Il festival è organizzato da Scenario ets con la direzione artistica di Cristina Valenti, in collaborazione con DAMSLab / La Soffitta – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, e fa parte del cartellone Bologna Estate 2026, promosso da Comune e Città Metropolitana.

I corti sono proposti da artisti e compagnie under 35 da tutta Italia e saranno giudicati da una giuria presieduta dal regista Antonio “Tony” Baladam. La giuria include anche Renata Coluccini, Anna Giuriola, Cristina Valenti e Jacopo Mai. Saranno assegnati due premi di 8.000 euro ciascuno: uno per la categoria infanzia e uno per l’adolescenza. I vincitori debutteranno in un’iniziativa dell’Associazione Scenario e potranno ricevere menzioni speciali.

Corti finalisti e programma eventi

Per il Premio Scenario Infanzia, i corti in gara sono: “Polka miseria” di Dimore Creative/Canaja Brass Quintet (Lomazzo), “Born this snail” di Guido Sciarroni e Alessia Sala (Padova), “L’Acchiapparatti” di Alessandro De Giovanni (Bologna), “Re Mida” di Gramaccioni/Chanteau Eminenti (Arezzo), “La timidezza delle chiome” di Nobile/D’Arrigo (Modena) e “Punta & Clicca – Storia di un’amicizia a pixel” della Piccola compagnia impertinente (Foggia).

Per il Premio Scenario Adolescenza concorrono: “Le fantasmagoriche avventure di mucca e gatto” del Collettivo Prima Parola feat. Consuelo (Fiumicino), “Bugbusters – analisi entomologica di una protesta silenziosa” del Collettivo Crisi Collettiva (Crevalcore), “Jo come Jo” della Compagnia Chāndrama (Torino) e “In Limine 200 bpm” del Collettivificio (San Giuliano Terme).

Oltre alla competizione, il festival propone un ricco palinsesto di iniziative. Tra gli eventi collaterali: spettacoli di burattini (“Il canto della sirena” di Emma Dante, “Shamanika!” di Baladam, “Ti vedo. La leggenda del Basilisco” di Emanuela Dall’Aglio, “CIURMA! Pendagli da Forca” di Sea Dogs Plus) e del Teatro Medico Ipnotico al Parco Klemlen.

Il programma include anche laboratori, installazioni e incontri di approfondimento come il Tavolo critico e l’Osservatorio critico, animati da studenti universitari, e una installazione permanente nella Hall del DAMSLab.

Sedi, accesso e sostegno

Il festival si svolge in diverse sedi della Manifattura delle Arti di Bologna: DAMSLab Teatro, Giardino del Cavaticcio, Parco Klemlen, Il Cameo e MAMbo. In caso di maltempo, gli appuntamenti si spostano al Teatro Dehon o negli spazi interni del DAMSLab. L’accesso a tutti gli eventi è gratuito, con ingresso libero fino all’esaurimento dei posti. Per gli spettacoli serali (19.30-21.00) è richiesta la prenotazione su Eventbrite a partire dal 20 agosto.

La manifestazione è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Carisbo.

Collaborano inoltre numerose realtà culturali: Teatro Dehon, Musei Civici Bologna (MAMbo), Cassero LGBTQIA+ Center, Teatro Dimora di Mondaino, Teatro Due Mondi di Faenza, Teatrino dei Fondi di San Miniato, Fondazione Teatro Metastasio e Hystrio Festival. La premiazione del 31 agosto sarà seguita dalla presentazione dei corti vincitori nel Giardino del Cavaticcio. Il festival offre ai vincitori residenze artistiche presso teatri partner e un sostegno produttivo fino a 16.000 euro per la circuitazione e la produzione delle loro proposte.

Valorizzazione e futuro del teatro per giovani

Il Premio Scenario Infanzia e Adolescenza si configura come una piattaforma strategica per l'osservazione, il confronto e la crescita del teatro contemporaneo rivolto alle nuove generazioni.

La giuria di professionisti e la valorizzazione di giovani compagnie ne sono elementi distintivi. I talk e i laboratori, previsti durante e dopo le presentazioni, stimolano il senso critico e nuove progettualità. Il festival si inserisce in una ampia rete di collaborazioni tra centri teatrali, accademie e fondazioni nazionali, con l'obiettivo di sostenere la creatività e assicurare continuità agli artisti emergenti.