Il debutto della nuova produzione di “Le siège de Corinthe” all’Auditorium Scavolini di Pesaro è stato accolto da un’ovazione di dieci minuti, segnando un successo clamoroso per l’inaugurazione della quarantasettesima edizione del Rossini Opera Festival. L’opera ha raccolto ampi consensi per il suo cast eterogeneo e affiatato, l’efficace direzione di Carlo Rizzi alla guida dell’Orchestra del Comunale di Bologna e del Coro del Teatro Ventidio Basso, preparato da Pasquale Veleno, e per il suggestivo balletto curato dalla coreografa Erika Rombaldoni.

La regia di Davide Livermore, sebbene abbia suscitato qualche circoscritto dissenso, ha proposto un’interpretazione audace. A due secoli esatti dalla prima rappresentazione in francese dell’opera di Rossini, Livermore ha trasformato il conflitto storico tra greci e ottomani in un potente scontro simbolico tra la bellezza della civiltà classica e la barbarie di una contemporaneità incapace di riconoscerne non solo l’estetica, ma anche i valori di coraggio e sacrificio. Il sipario si è aperto su un grande deposito museale, un’immagine evocativa dove statue e reperti dell’antica Grecia giacevano disordinatamente. Da questo scenario, al centro, è emersa l’immagine di Corinto, delineata dai suggestivi disegni digitali di D‑Work, che hanno scandito visivamente le diverse fasi della vicenda: dall’idilliaca serenità del mare e delle architetture elleniche, al progressivo disfacimento paesaggistico, fino al drammatico rogo della città.

Tra classicità e modernità: la messa in scena e i protagonisti

Sul palco, la contrapposizione visiva è stata netta: i greci, abbigliati con pepli e tuniche bianche ispirate ai quadri di Alma Tadema, si sono confrontati con personaggi che rappresentano la contemporaneità, vestiti dello stesso colore dei turchi. Questi ultimi si muovevano intorno al rudere di un tempio greco, imprigionato da impalcature e circondato da sacchi di rifiuti, intenti a scattare selfie, applaudire al dittatore (il sultano Mahomet II), fumare sigarette ed esprimersi con volgarità. Un riferimento esplicito del regista all’oggi, dove la bellezza dell’arte antica viene spesso strumentalizzata anziché protetta. In questo contesto dinamico, il palco è stato costantemente animato dai quaranta coristi, che hanno contribuito a creare suggestivi quadri viventi.

La vicenda si è dipanata attraverso il dramma di Pamyra, figlia del capo dell’esercito greco Cléomène, innamorata di Mahomet II, ma promessa dal padre al guerriero greco Néoclès. Lacerata tra amore e dovere, Pamyra ha infine scelto la patria, sacrificando la propria vita e unendo il suo destino a quello di tutti i greci, ai quali una predizione annunciava un futuro di libertà.

Il cast vocale ha ricevuto unanime apprezzamento. Tra i più applauditi figurano Vasilisa Berzhanskaya nel ruolo di Pamyra, Matteo Roma come Cléomène, Maxim Mironov nei panni di Néoclès e Adrian Sâmpetrean come Mahomet. Ottime anche le interpretazioni di Simón Orfila (Hièros), Tianxuefei Sun (Adraste), Giuseppe De Luca (Omar) e Anna‑Doris Capitelli (Ismène).

Lunghi battimani sono stati riservati anche al maestro Carlo Rizzi, che ha impresso alla direzione un’impronta di solennità marziale. I costumi sono stati curati da Gianluca Falaschi, mentre le scene sono frutto della collaborazione tra Davide Livermore, Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco. Le luci sono state disegnate da Nicolas Bovey. Le prossime repliche dell’opera sono in programma per il 14, 17 e 21 agosto.

Il Rossini Opera Festival e la riscoperta dell'opera

Il Rossini Opera Festival si conferma un appuntamento di riferimento internazionale, dedicato alla valorizzazione e riscoperta del repertorio di Gioachino Rossini. “Le siège de Corinthe” riveste un’importanza storica particolare, essendo la prima opera composta da Rossini in lingua francese, con il suo debutto parigino nel 1826.

L’opera, ambientata durante il drammatico assedio di Corinto da parte delle forze ottomane, esplora temi universali come il conflitto tra la difesa della patria e i sentimenti personali, nodi tematici che sono stati potentemente ripresi e attualizzati nella nuova produzione presentata a Pesaro.