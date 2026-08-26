Il mondo della musica e dello spettacolo si stringe in un abbraccio commosso per la scomparsa di Dolly Parton, l'icona incontrastata del country, celebre cantante, attrice e autrice, venuta a mancare a Nashville all’età di ottant’anni. La sua morte, sopraggiunta dopo una breve malattia, ha scatenato un’ondata di profondo cordoglio, con un fiume di tributi da parte di artisti, attori e personalità pubbliche che hanno voluto onorare la sua straordinaria influenza e il suo inestimabile contributo alla cultura globale.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo: le voci degli artisti

Tra i primi a esprimere il proprio dolore, la popstar Taylor Swift ha sottolineato come l’eredità di Parton continuerà a vivere attraverso le innumerevoli vite che ha saputo toccare e trasformare. Swift ha descritto la compianta artista come una «combinazione unica di grazia, determinazione, generosità e forza», evidenziando la sua capacità di lasciare un segno indelebile. Anche Billy Ray Cyrus, amico di lunga data e padre di Miley Cyrus, di cui Dolly era madrina, ha ricordato il loro incontro nel 1992 e il rapporto costruito negli anni, definendo Parton una «presenza costante» nella sua vita e in quella della sua famiglia.

Beyoncé, che aveva avuto l'opportunità di collaborare con Parton nell’album ‘Cowboy Carter’, ha voluto celebrare la sua arte, la sua generosità, il suo umorismo e il suo notevole impegno imprenditoriale, definendola «unica e irripetibile».

Dal mondo del cinema, Jane Fonda, coprotagonista con Parton nel film del 1980 ‘Dalle 9 alle 5... orario continuato’, si è detta «devastata» dalla notizia. Fonda ha descritto Dolly come una presenza «potente, generosa e giocosa», capace di entrare per sempre nella vita e nei cuori di milioni di persone, lasciando un’impronta duratura.

Tributi commossi: da colleghi a istituzioni

Numerosi altri colleghi hanno voluto rendere omaggio alla regina del country. Reba McEntire ha affermato con convinzione che «non ci sarà mai un’altra Dolly», mentre Keith Urban ha ammesso di non avere parole sufficienti per descrivere il dolore per la scomparsa della collega. Un messaggio particolarmente sentito è giunto da Kevin Costner, che nel 1992 chiese personalmente a Parton il permesso di utilizzare la sua iconica canzone ‘I Will Always Love You’ per il film ‘The Bodyguard’, interpretato da Whitney Houston.

Costner ha espresso la sua gratitudine, scrivendo: «Grazie per esserti fidata di me», e ricordando la grande generosità della cantante.

Sabrina Carpenter, che aveva recentemente coinvolto Parton in una nuova versione di ‘Please Please Please’, ha parlato della sua «magia unica», della sua voce inconfondibile, delle sue canzoni e della sua profonda umanità. Kacey Musgraves ha affidato a poche parole il proprio dolore: «Dolly. Questo fa davvero, davvero male». Anche Linda Ronstadt, storica collaboratrice di Parton nell’album ‘Trio’ insieme a Emmylou Harris, ha definito la registrazione con la cantante «una delle esperienze musicali più straordinarie» della sua vita. Persino Eminem ha ricordato Parton, condividendo una lettera che la cantante gli aveva scritto dopo il suo ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, raccontando quanto quelle parole lo avessero colpito, nonostante i due non avessero mai avuto l’occasione di incontrarsi.

L'eredità inestimabile di un'icona senza tempo

Il presidente americano Donald Trump ha definito Dolly Parton «una delle più grandi cantanti country, e non solo», annunciando inoltre che le bandiere di tutto il Paese sarebbero rimaste abbassate a mezz'asta per una settimana per commemorare la star. Trump ha aggiunto: «Questa è una vera perdita per milioni di persone. Non c'è mai stato nessuno come lei, e mai ci sarà», sottolineando l'unicità del suo talento e della sua persona. La Recording Academy ha voluto rimarcare come la sua eredità non possa essere misurata soltanto dai premi e dai riconoscimenti ricevuti, ricordando il suo «impegno nella filantropia e nella comunità». Dolly Parton viene così celebrata come una figura capace di unire generazioni e mondi diversi, lasciando un segno indelebile e un lascito culturale che trascende la musica e si proietta nella storia.