La Fondazione Il Campiello ha annunciato l’assegnazione del Premio speciale alla carriera 2026 a Domenico Starnone, figura di spicco della letteratura italiana contemporanea. La cerimonia di consegna si terrà sabato 3 ottobre al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, durante la serata finale della sessantaquattresima edizione del Premio Campiello. Questo riconoscimento onora autori che hanno lasciato un segno profondo nella cultura italiana, distinguendosi per autenticità e libertà intellettuale.

Raffaele Boscaini, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, ha sottolineato come Starnone incarni pienamente questa tradizione: “Con uno sguardo lucido, ironico e sempre umano ha raccontato il nostro Paese, restituendone le contraddizioni senza mai rinunciare alla complessità”.

Nato a Napoli nel 1943, Starnone ha svolto una lunga attività nella scuola e nel giornalismo, dedicandosi a temi culturali e scolastici su diverse testate. Tra le sue opere più note, Via Gemito (2000) fu finalista al Campiello e vinse il Premio Strega nel 2001. Il riconoscimento del Campiello conferma la centralità di Starnone nel panorama letterario nazionale, celebrando un percorso narrativo che attraversa i decenni.

I recenti riconoscimenti: dal Campiello al Bagutta

Nel 2026, Domenico Starnone ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento: il Premio Bagutta, il più antico premio letterario italiano, fondato nel 1926 e giunto al suo centenario. Il suo romanzo Destinazione errata (Einaudi) è stato premiato dalla giuria, presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, per la sua “freschezza narrativa” e la maestria con cui l’autore gestisce la tensione della vicenda.

La giuria ha evidenziato la qualità di scrittura elevata e il tono ironico che caratterizzano l’opera di Starnone.

Lo scrittore ha commentato il premio affermando che “da giovani i premi servono come spinta, ma anche in vecchiaia fanno piacere. Ed è un gran piacere essere ritenuti freschi, nella scrittura, a ottantaquattro anni”. La sua capacità di raccontare “le piccole storie che nascondono grandi verità” si manifesta anche in Destinazione errata, un romanzo che, partendo da un semplice equivoco, esplora temi profondi come identità, relazioni e tradimenti. Starnone ha pubblicato venticinque romanzi, distinguendosi per originalità stilistica e capacità di esplorare le sfumature del quotidiano.

Il ruolo del Premio Campiello nella cultura italiana

Il Premio Campiello, promosso dalla Fondazione Il Campiello con il supporto di Confindustria Veneto, è un appuntamento di rilievo nel calendario culturale italiano. Nato nel 1962, il premio ha sede al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Il Premio alla carriera, affiancando il premio principale e altre sezioni, valorizza l’apporto eccezionale di scrittori alla cultura nazionale.

L’assegnazione a Starnone si inserisce in un percorso di valorizzazione di autori capaci di interpretare la realtà contemporanea con sguardo indipendente e approfondito. L’edizione 2026 del Campiello ribadisce l’importanza di connettere la dimensione letteraria alla continua evoluzione della società italiana e internazionale. Domenico Starnone continua a distinguersi, mantenendo alta l’attenzione critica sul romanzo d’autore e valorizzando le radici culturali del Paese.