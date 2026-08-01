La quarantacinquesima edizione delle Giornate del Cinema Muto, diretta da Jay Weissberg, si terrà dal 3 al 10 ottobre, con l'inaugurazione ufficiale fissata per sabato 3 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone. L'evento prenderà il via con la proiezione di "Don Q Son of Zorro" (Don X, il figlio di Zorro), un celebre film di cappa e spada del 1925, diretto da Donald Crisp e interpretato da Douglas Fairbanks. Questa pellicola, presentata in una copia fresca di restauro dal Danske Filminstitut di Copenaghen, sarà accompagnata da una nuova partitura musicale composta da Andrej Goričar, eseguita dal vivo dalla RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Le Giornate si svolgeranno, come da tradizione, tra il Teatro Zancanaro di Sacile e il Teatro Verdi di Pordenone.

La serata di chiusura del festival, prevista per il 10 ottobre (con replica l'11 ottobre), vedrà protagonista un altro grande classico del cinema muto: "The Iron Horse" (Cavallo d’acciaio) di John Ford. Questo film del 1924 è riconosciuto per aver consolidato la carriera del regista e aver elevato George O’Brien al rango di star. Sarà proiettato in pellicola 35 mm, proveniente dalla Photoplay di Londra, con la partitura di John Lanchbery eseguita dall'Orchestra da Camera di Pordenone, sotto la direzione del maestro Ben Palmer.

Retrospettive e restauri: dal cinema tedesco a Italia Almirante Manzini

La principale retrospettiva di quest'anno è dedicata al cinema tedesco della Repubblica di Weimar nei primi due anni successivi alla Prima Guerra Mondiale. Intitolata "Weimar senza censure: Tabù e trasgressioni nel cinema tedesco del 1919–1920", la rassegna è curata dagli studiosi Tony Kaes e Michael Cowan. Essa esplora opere che riflettono le tensioni sociali, l'emergere di temi considerati scabrosi e il clima di permissività di quel periodo storico, caratterizzato dalla devastazione del conflitto e dallo scontro tra libertà artistica e forze repressive.

Un altro appuntamento di rilievo è la seconda parte della retrospettiva dedicata alla diva Italia Almirante Manzini, che presenterà una prima mondiale: "L’arzigogolo" (1924) di Mario Almirante, un dramma ambientato nel Rinascimento.

Dopo il ritrovamento di una copia in bianco e nero in Brasile, la Cineteca del Friuli ha individuato una copia nitrato incompleta, recentemente acquisita. Il progetto di restauro del film coinvolge il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la Cineteca del Friuli e la Cinemateca Brasileira di San Paolo, sottolineando l'attenzione internazionale verso il patrimonio filmico italiano.

Le Giornate: tra territorio e valorizzazione cinematografica

Le Giornate del Cinema Muto si confermano uno dei principali festival internazionali dedicati alla riscoperta, conservazione e valorizzazione del cinema delle origini. Ogni anno, l'evento accoglie studiosi, restauratori, direttori di cineteche e appassionati da ogni parte del mondo.

L'edizione 2026 estende il suo tradizionale focus sulle cinematografie internazionali con un nuovo capitolo del percorso sulle regioni italiane, quest'anno incentrato sul Lazio e con un approfondimento sulla Città del Vaticano. Questo evidenzia la costante attenzione del festival al legame tra storia locale e settima arte.

L'importanza storica delle Giornate è strettamente connessa all'attività della Cineteca del Friuli, una delle principali istituzioni italiane per lo studio e la salvaguardia del cinema muto. Dalla sua fondazione nel 1972, la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento per studiosi e appassionati. La sua programmazione combina restauri internazionali, prime mondiali e focus tematici, frutto della collaborazione con realtà museali e cineteche di diversi paesi. Il cartellone prevede anche incontri, laboratori, eventi musicali e momenti dedicati a scuole e famiglie, come riportato anche dal sito ufficiale della destinazione turistica regionale.