Il Festival di Sanremo 2027 si preannuncia un'edizione ambiziosa e proiettata verso una dimensione sempre più internazionale. Le indiscrezioni più recenti, infatti, suggeriscono che la celebre popstar britannica Dua Lipa potrebbe non limitarsi a una semplice apparizione come guest star, ma assumere il prestigioso ruolo di co-conduttrice per una delle serate. Stefano De Martino, al suo debutto come direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, starebbe lavorando con grande impegno per assicurare la presenza della cantante sul palco dell’Ariston in una veste di primo piano.

Le trattative per concretizzare questa collaborazione di alto profilo sarebbero già ben avviate, sebbene al momento non siano stati forniti dettagli ufficiali su quale specifica serata del Festival potrebbe vedere Dua Lipa protagonista indiscussa. L'artista, di origini kosovaro-albanesi e riconosciuta a livello mondiale per i suoi numerosi successi, vanta già una conoscenza del palco sanremese, avendovi partecipato come ospite nel 2020, quando incantò il pubblico con una memorabile esibizione.

Sanremo 2027: il ruolo internazionale di Dua Lipa

La visione di Stefano De Martino per il Festival di Sanremo 2027 è quella di elevare l'evento a una vetrina musicale e culturale di respiro sempre più globale.

In quest'ottica, la potenziale presenza di una star internazionale del calibro di Dua Lipa come co-conduttrice rappresenterebbe un segnale forte e un passo significativo verso l'internazionalizzazione desiderata. La popstar, che già nel 2020 aveva lasciato il segno all'Ariston con la sua performance, potrebbe essere coinvolta in momenti cruciali della manifestazione. Le ipotesi sulla sua partecipazione si concentrano sulla serata inaugurale, sulla finale, o sulla nuova e innovativa serata ‘Performance’, un appuntamento specificamente dedicato alla selezione del rappresentante italiano per l’Eurovision Song Contest. La scelta definitiva della serata dipenderà, naturalmente, dalla compatibilità con l'agenda fitta di impegni della cantante, la quale, tuttavia, al momento non ha concerti programmati nelle date in cui si svolgerà il Festival, ovvero dal 16 al 20 febbraio.

Le altre presenze femminili: tra ritorni simbolici e interventi comici

Oltre alla potenziale e attesissima partecipazione di Dua Lipa, il parterre del Festival di Sanremo 2027 potrebbe arricchirsi di altri volti noti e amati dal pubblico. Si vocifera con insistenza di un possibile ritorno di Maria De Filippi, figura iconica della televisione italiana, che potrebbe affiancare Stefano De Martino in una delle serate come co-conduttrice. La sua presenza rivestirebbe un valore simbolico particolarmente significativo, data la storica e solida relazione professionale con De Martino, che proprio nel celebre talent show ‘Amici’, da lei condotto, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Un'altra figura femminile la cui partecipazione è considerata quasi certa è quella di Brenda Lodigiani.

Già apprezzata partner di De Martino in altri progetti televisivi, Lodigiani potrebbe avere un ruolo dinamico e trasversale, punteggiando le diverse serate del Festival con i suoi interventi comici, pensati per offrire momenti di leggerezza e intrattenimento diffuso, senza però assumere il ruolo di co-conduttrice per una singola serata specifica.