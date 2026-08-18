Il nuovo live action di Oceania, che vede Dwayne Johnson tornare nei panni del semidio Maui dopo averlo doppiato nella versione animata di dieci anni fa, sta affrontando un avvio difficile al botteghino. Diretto da Thomas Kail, il film ha richiesto un investimento di circa 250 milioni di dollari. Nonostante un cast che include anche Catherine Laga’aia nel ruolo di Vaiana, affiancata da John Tui, Frankie Adams e Rena Owen, gli incassi al 18 agosto 2026 si attestano a 55 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada, per un totale globale di circa 107 milioni.

Questi dati evidenziano un risultato deludente rispetto alle aspettative.

L'omaggio di Dwayne Johnson al nonno attraverso Maui

Dwayne Johnson ha rivelato di aver infuso nel personaggio di Maui un profondo tributo al nonno, scomparso quando l'attore aveva solo dieci anni. "Era un uomo eccezionale", ha dichiarato Johnson, sottolineando come l'interpretazione di Maui lo abbia aiutato a esplorare la propria vulnerabilità. Questo aspetto, considerato prezioso per ogni uomo, è stato coltivato grazie al supporto della moglie e delle sue tre figlie. L'attore ha anche condiviso un commovente ricordo degli anni Sessanta: il nonno, un wrestler rispettato, difese pubblicamente Pat Patterson, il primo wrestler professionista a dichiararsi omosessuale, baciandolo sulle labbra in segno di affetto e sostegno.

Questo gesto di inclusione e coraggio ha evidentemente lasciato un segno indelebile in Johnson.

Catherine Laga’aia è la nuova Vaiana: tra fedeltà e identità

Al centro del remake live action di Oceania c'è il personaggio di Vaiana, interpretata dalla diciannovenne attrice australiana Catherine Laga’aia, di origini polinesiane, scelta tra oltre 32.000 candidate. La trama vede Vaiana rispondere al richiamo dell'oceano, spingendosi oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui per salvare il suo popolo. In questo viaggio, è affiancata dal semidio Maui, inizialmente sbruffone e inaffidabile, ma cruciale per la missione di riportare prosperità. Laga’aia ha confessato di aver sentito una forte pressione, ma è riuscita a imprimere una propria identità personale alla protagonista, pur mantenendo intatta l'essenza del personaggio originale.

Il film, che celebra la cultura polinesiana e il percorso di crescita e ricerca identitaria, mantiene la struttura narrativa e le musiche dell'animazione del 2016, con la regia elegante ed equilibrata di Thomas Kail.

Remake e futuro Disney: tra azzardo e innovazione

Il film, della durata di 115 minuti, si inserisce nella strategia di Disney di riproporre i suoi classici in versione live action. La decisione di realizzare un remake a soli dieci anni dall'originale è stata vista da alcuni come un azzardo o una potenziale mancanza di idee innovative. Tuttavia, l'obiettivo è valorizzare le performance degli attori "veri", con un cast selezionato principalmente tra interpreti neozelandesi e figure legate alla cultura oceanica, ad eccezione di Dwayne Johnson.

Un aspetto interessante è l'interazione tra live action e animazione digitale, che permette di mantenere in vita personaggi amati come il pollo Hei Hei e il maialino Pua. Sebbene alcune sequenze marine e la rappresentazione di divinità come Te Fiti e Te Ka richiamino molto da vicino l'originale, creando un effetto di déjà-vu, la produzione mira a stimolare sia la nostalgia che la curiosità per le innovazioni tecniche.

Nonostante i risultati al botteghino siano inferiori alle attese, Disney conferma la sua fiducia nel formato live action, con l'annuncio di futuri progetti come Rapunzel (marzo 2028) e Lilo & Stitch 2 (maggio 2028). Il nuovo Oceania, pur con le sue sfide commerciali iniziali, si posiziona come un prodotto di grande visibilità internazionale, veicolando un messaggio di identità e inclusione che onora le radici culturali attraverso lo spettacolo cinematografico.