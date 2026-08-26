Dal 5 settembre 2026, RaiPlay presenta in esclusiva "E i figli dopo di loro", il nuovo film di Ludovic e Zoran Boukherma. Tratto dall'omonimo romanzo di Nicolas Mathieu, vincitore del Prix Goncourt 2018, ha conquistato il Premio Marcello Mastroianni all'81ª Mostra di Venezia per l'interpretazione di Paul Kircher.

Ambientato nella Francia degli anni Novanta, il film segue Anthony, quattordicenne, attraverso quattro estati nella provincia francese, tra altiforni spenti e fabbriche abbandonate. L'incontro con Stéphanie (Angelina Woreth) segna l'inizio di scoperte e illusioni.

La trama si arricchisce con Hacine (Sayyid El Alami), giovane ribelle il cui destino si intreccia con gli altri protagonisti. Nel cast anche Louis Memmi, Ludivine Sagnier e Gilles Lellouche come genitori di Anthony.

Racconto di formazione e ambientazione

"E i figli dopo di loro" esplora temi universali come il peso delle origini, le differenze sociali e i legami familiari, narrando il difficile passaggio all'età adulta. La città immaginaria di Heillange, con il suo paesaggio industriale in declino, diventa un personaggio che incarna il determinismo sociale e l'impossibilità di fuga. La regia restituisce un'adolescenza universale con musica e immagini evocative, creando un'atmosfera di nostalgia e inquietudine.

Le quattro estati formative evidenziano il contrasto tra decadenza industriale e natura, simbolo di innocenza e possibilità.

Cast, produzione e visione registica

Paul Kircher offre un'interpretazione intensa di Anthony. Angelina Woreth dona mistero a Stéphanie, e Sayyid El Alami incarna la rabbia di Hacine. Prodotto da Hugo Sélignac e Alain Attal (Chi-Fou-Mi Productions, Trésor Films, France 3 Cinéma, Cool Industrie), con colonna sonora di Amaury Chabauty e fotografia di Augustin Barbaroux. Distribuito in Italia da Fandango Distribuzione, si ispira al grande cinema americano di formazione, pur mantenendo salde le sue radici francesi. Il racconto si focalizza sulle quattro estati di crescita dei protagonisti. Offre una prospettiva autentica e umana sulla crescita generazionale, evidenziando il contesto sociale e industriale della provincia francese degli anni Novanta.