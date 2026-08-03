È scomparso improvvisamente all’età di settanta anni Carlo Borlenghi, universalmente riconosciuto come il più importante fotografo di vela italiano e tra i più celebri a livello internazionale. La notizia della sua morte, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 agosto 2026, ha scosso profondamente il mondo della nautica e dello sport. Nato nel 1956 a Bellano, sul lago di Como, Borlenghi ha dedicato l’intera sua vita professionale alla narrazione fotografica del mondo delle regate, legando indissolubilmente il suo nome a quello della fotografia nautica.

I funerali si terranno il 5 agosto nella sua amata Bellano, il paese a cui era profondamente legato e dove ha sempre mantenuto forti radici. Nonostante non sapesse nuotare, Borlenghi ha trasformato il mare e la vela nella sua personale frontiera di ricerca visiva, catturando con il suo obiettivo l'essenza e la bellezza di questo sport.

Una carriera leggendaria tra Coppa America e regate internazionali

Nel corso di oltre quarant’anni, Carlo Borlenghi ha documentato tutte le principali campagne italiane e internazionali di Coppa America, immortalando imbarcazioni iconiche come Azzurra, il Moro di Venezia e Luna Rossa. Ha seguito da vicino le imprese di navigatori leggendari come Giovanni Soldini e ha raccontato le grandi competizioni internazionali, dalla Middle Sea Race alla Giraglia, passando per la Whitbread e la Volvo Ocean Race.

La sua carriera lo ha visto impegnato sui principali teatri della vela mondiale, testimoniando con i suoi scatti l'evoluzione e le emozioni di questo sport.

Le sue fotografie non si sono limitate a documentare la storia, ma hanno contribuito a definire il modo in cui generazioni di appassionati hanno vissuto il trofeo sportivo internazionale più antico del mondo. Era celebrato per la capacità di trasmettere, attraverso l'obiettivo, la tensione delle regate, la bellezza delle linee delle barche, l'emozione dei protagonisti e la profondità dello spirito marinaro. Oltre alla documentazione delle competizioni, il suo lavoro artistico ha saputo raccontare i paesaggi e i dettagli della vita marinaresca, rendendo ogni immagine una testimonianza viva e sincera.

L'eredità di un maestro della fotografia di vela

Le immagini di Carlo Borlenghi hanno contribuito in modo significativo a raccontare e definire la passione italiana per la vela negli ultimi decenni. Lo Yacht Club Italiano ha ricordato come le sue fotografie abbiano accompagnato alcune delle pagine più belle dello sport e continueranno a farlo negli anni a venire. Anche sui canali ufficiali dell’America’s Cup è stato sottolineato come, per oltre quarant’anni, Borlenghi abbia raccontato lo spirito della competizione, immortalandone i momenti più iconici, le rivalità più intense e la costante ricerca dell’innovazione.

La carriera di Borlenghi ha profondamente influenzato la percezione contemporanea della fotografia di vela sia in Italia che all’estero.

Le sue fotografie, considerate da molti vere opere d’arte, hanno rappresentato tappe fondamentali dell’evoluzione di questo genere. La sua produzione, costellata di immagini iconiche, ha contribuito a diffondere una nuova attenzione per la fotografia di sport e per la valorizzazione della nautica come espressione culturale e agonistica di primo piano.

Carlo Borlenghi lascia un lascito visivo e artistico che continuerà a ispirare fotografi, sportivi, amanti del mare e dello sport, confermandosi una delle figure più influenti nel campo dell’immagine sportiva italiana contemporanea. Il suo ricordo resterà prezioso per tutti coloro che hanno amato e vissuto il mondo della vela attraverso i suoi occhi.