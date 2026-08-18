Dal 28 agosto al 10 ottobre 2026, cittadini e turisti avranno l'opportunità unica di esplorare i siti della Grande Pompei in orario serale. Un'iniziativa speciale che coinvolge luoghi simbolo come Pompei, Oplontis, Boscoreale e Stabia, offrendo un'esperienza culturale profonda. L'obiettivo è valorizzare il ricco patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione, capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo.

Visite Serale e Itinerari Esclusivi

Le aperture serali si terranno ogni venerdì e sabato, permettendo al pubblico di immergersi nella storia sotto una luce diversa.

Nel Parco Archeologico di Pompei, saranno disponibili due distinti percorsi. Il primo, con accesso da piazza Anfiteatro, condurrà i visitatori all'esposizione dei calchi delle vittime dell'eruzione presso la palestra grande e ad alcune delle più prestigiose domus, tra cui i Praedia di Giulia Felice, la Casa della Venere in Conchiglia e la Casa di Octavio Quartio. Il secondo itinerario guiderà alla scoperta della suggestiva Villa dei Misteri e della Villa Regina di Boscoreale. Le opportunità di visita si estendono anche all'Antiquarium di Boscoreale. A Oplontis, presso la magnifica Villa Poppea, il programma si arricchisce con rievocazioni storiche, itinerari tematici e attività didattiche. Saranno inoltre accessibili le affascinanti Villa San Marco e Villa Arianna, ampliando ulteriormente l'offerta culturale.

Ecstatic Pompeii: Un Viaggio nella Città Dionisiaca

Il fulcro della proposta culturale è la seconda edizione di Esopop, intitolata "Ecstatic Pompeii. La città dionisiaca, tra furore e misteri". Questo progetto è interamente dedicato alla figura di Dioniso e ai riti misterici legati al suo culto, un tema di grande risonanza storica e archeologica. La scelta tematica è stata fortemente influenzata dallo straordinario ritrovamento, avvenuto nella Regio IX, della Casa del Tiaso. Questa raffinata dimora, dedicata alla divinità, ha restituito una delle più importanti megalografie finora emerse dagli scavi. La domus custodisce, nella sua sala colonnata, un originale e affascinante corteo dionisiaco, attualmente in fase di restauro, ma destinato a essere aperto alla fruizione del pubblico in futuro.

Gli spettacoli dal vivo di Ecstatic Pompeii animeranno le serate di venerdì e sabato, dal 28 agosto al 26 settembre 2026, con repliche alle ore 20:00 e alle 21:30, inserendosi perfettamente nel calendario delle aperture serali del Parco. Il progetto si estende oltre Pompei, coinvolgendo attivamente altri siti di inestimabile valore del Parco Archeologico, quali la Villa di Poppea a Oplontis, la Villa Regina a Boscoreale, Villa San Marco e il Museo Archeologico di Stabia, situato presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia. L'iniziativa rappresenta un impegno continuo nel raccontare il patrimonio del territorio vesuviano anche attraverso linguaggi nuovi e contemporanei.