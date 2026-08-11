Il settore editoriale sardo è in profonda crisi. Un report preliminare dell'Ufficio studi dell'Associazione editori sardi, diffuso l'11 agosto 2026 a Cagliari, rivela cali significativi: negli ultimi dieci anni, gli editori attivi sono diminuiti del 10%, la produzione media annua di titoli del 15% (nonostante 280 novità/anno), e le tirature medie del 30% (da 700 a 500 copie). Il fatturato medio annuo è calato del 20% negli ultimi otto anni.

La forza lavoro si è dimezzata, con un solo dipendente medio per casa editrice. Nonostante ciò, il catalogo storico sardo vanta oltre 6000 titoli su Booksinsardinia.

La produzione è variegata, con la narrativa al 39,8% e la saggistica al 21%. Un dato positivo riguarda le piccole case editrici con catalogo specialistico consolidato.

Appello per una nuova legge regionale

Simonetta Castia, presidente AES, ha evidenziato la necessità di un cambiamento nei rapporti con le istituzioni. Ha sollecitato la rivitalizzazione della legge regionale, criticando le politiche frammentate. Gli editori giudicano la legge attuale inefficace per le risorse limitate (130.000 euro annuali per costi materie prime e servizi) e la considerano obsoleta e inapplicata, chiedendo maggiore condivisione con il comparto produttivo.

Bando regionale per l'editoria: scadenza 15 luglio 2026

L'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna aveva comunicato l'apertura di un bando di contributo per le case editrici sarde.

L'iniziativa mirava a coprire spese di funzionamento, acquisto materie prime e servizi (anche informatici) per la pubblicazione e promozione di opere (cartacee, elettroniche, audio, internet) nel 2026. La scadenza per le domande, da presentare via PEC con modulistica dedicata, era il 15 luglio 2026. Contatti per informazioni: Anna Pistuddi (0706064990, apistuddi@regione.sardegna.it) e Maria Antonella Fois (0706064969, mafois@regione.sardegna.it).