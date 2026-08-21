Edizioni Piuma annuncia il debutto di Remiganti, una nuova collana per il pubblico adulto. Dal 2 settembre 2026, la casa editrice apre il proprio catalogo con una proposta editoriale curata dalla scrittrice e formatrice Domitilla Pirro. Remiganti, richiamo alle penne degli uccelli per l'orientamento, è uno spazio per opere di non fiction ibride. Queste pubblicazioni intrecciano parola e immagine per esplorare la contemporaneità, offrendo strumenti inediti per osservare la realtà e dare voce a corpi e identità. La collana raccoglierà atlanti emotivi, erbari, glossari e altre forme dove narrazione, ricerca visiva e saggistica si fondono.

Le prime uscite di Remiganti

Il 2 settembre, la collana sarà inaugurata da "Erbario del corpo", un volume scritto da Domitilla Pirro con altri autori e illustrato da Giulia Ferla. Si configura come un atlante emotivo-anatomico che esplora il corpo umano come spazio di memoria e possibilità. L'opera si rivolge a lettori adulti, insegnanti e formatori interessati a strumenti innovativi per la riflessione contemporanea.

Nel 2027, la collana si arricchirà con due nuovi titoli: a febbraio uscirà "Breviario di Icone Queer" di Luca Starita, illustrato da Giacomo Agnello Modica. A maggio seguirà il "Dizionario di parole in corso" di Vera Gheno, illustrato da Paolo d'Altan. Entrambe le pubblicazioni proseguiranno l'approccio di Remiganti, esplorando i confini tra saggistica, narrazione e immagine per affrontare temi di attualità, identità e linguaggio.

Visione editoriale e curatela

L'affidamento della curatela a Domitilla Pirro riflette l'attenzione di Edizioni Piuma verso proposte editoriali capaci di raggiungere pubblici diversi. Pirro, scrittrice e curatrice, sviluppa per Remiganti un progetto che fonde la riflessione saggistica con una marcata dimensione visiva. L'obiettivo è offrire nuovi strumenti per interpretare il presente, promuovendo una pluralità di sguardi su temi quali il corpo, l'identità e la norma. Il progetto valorizza l'ibridazione di generi. La varietà degli autori coinvolti – Vera Gheno e Luca Starita – contribuisce a una prospettiva multidisciplinare.