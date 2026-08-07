L'Università Politecnica delle Marche (Univpm) ha annunciato la riattivazione, per l'anno accademico 2026-2027, del corso di laurea triennale per educatore professionale. Questo percorso formativo è specificamente rivolto a chi intende operare come educatore professionale, una figura che, grazie a una solida preparazione teorico-pratica, è in grado di formulare, realizzare e implementare progetti riabilitativi-educativi all'interno di piani terapeutici elaborati da équipe multidisciplinari.

Un importante incontro si è tenuto il 6 agosto 2026 presso l'Univpm, riunendo i rappresentanti dell'ateneo e della Fondazione Lega del Filo d'Oro.

All'evento hanno partecipato Mauro Silvestrini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; Barbara Osimani, presidentessa del Corso di Laurea in Educazione Professionale; Marilena Flamini, direttrice delle attività didattiche del corso. Per la Fondazione, erano presenti Rossano Bartoli, presidente, e Roberto Costantini, direttore generale. Durante l'incontro, sono state esaminate diverse iniziative di collaborazione tra l'università e la fondazione, con una particolare attenzione al corso appena riattivato.

Il ruolo e le attività dell’educatore professionale

Gli educatori professionali impiegati dalla Lega del Filo d'Oro sono oltre 650 e si dedicano all'educazione, all'assistenza e alla riabilitazione di bambini, giovani e adulti affetti da sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale.

Questi professionisti creano percorsi individualizzati e operano sia nei centri residenziali che diurni, collaborando strettamente con medici, psicologi e terapisti per definire obiettivi di autonomia personalizzati. Essi utilizzano sistemi di comunicazione specifici, come la Lis tattile, il metodo Malossi, la comunicazione pittografica e quella oggettuale, per interagire efficacemente con persone che non vedono e non sentono.

Nell’ambito delle reti sanitarie e sociali, l’educatore professionale svolge interventi mirati ai rapporti tra individui, famiglie, gruppi e istituzioni. La sua azione si estende ai servizi sociali, sanitari ed educativi, avvalendosi di strumenti riabilitativi-educativi e metodologici, nonché di attività psico-pedagogiche e di riabilitazione sanitaria e psico-sociale.

Struttura del corso e modalità di accesso

Il corso di laurea triennale in Educazione Professionale presso l’Univpm ha una durata di tre anni e si conclude con un esame finale abilitante. Oltre agli insegnamenti curriculari, il percorso offre agli studenti una vasta gamma di corsi monografici e attività seminariali su tematiche specifiche. È inoltre garantita una significativa attività di tirocinio pratico presso strutture sanitarie e sociali della Regione Marche, con la supervisione di professionisti dedicati al coordinamento e al tutorato. La prova di ammissione per l’anno accademico 2026-2027 è fissata per il 16 settembre 2026.

Il corso di laurea triennale in Educazione Professionale è parte integrante dell’offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.

Il percorso è progettato per fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per operare efficacemente nei diversi settori della sanità, dei servizi sociali ed educativi, con una particolare attenzione all’intervento in contesti di disabilità e disagio sociale.