L'attore Elio Germano ha acceso i riflettori sulla questione dei diritti negati a chi risiede nelle aree interne, presentando il suo film documentario 'Ritorno al tratturo' al festival Molise Cinema di Casacalenda. La pellicola, che lo vede protagonista e girata nei piccoli centri del Molise, ha evidenziato le profonde disparità tra la vita rurale e quella urbana.

La denuncia di Elio Germano: diritti disuguali

Durante la presentazione, Germano ha espresso con forza il suo punto di vista: «Chi vive nelle aree interne, nei piccoli centri, non gode degli stessi diritti di chi vive nelle grandi città: non ha la stessa sanità, non può accedere alla stessa istruzione, pur pagando le stesse tasse di chi vive in città e questo è un grande discrimine».

L'attore ha rimarcato come ciò crei una disparità significativa per gli abitanti delle zone meno urbanizzate, sottolineando una profonda ingiustizia sociale.

Proseguendo nella sua analisi, Germano ha aggiunto una riflessione sulle potenziali ricchezze di questi territori: «Non siamo tutti uguali e invece proprio in queste aree ci sarebbero le cose che ci fanno davvero ricchi: la qualità dell’acqua, dell’aria, delle cose che mangiamo». Ha poi evidenziato un aspetto cruciale per la sopravvivenza in contesti privi di servizi: «Laddove non si può accedere a dei servizi, l’unica possibilità di sopravvivenza è la collettività».

'Ritorno al tratturo': il documentario al Molise Cinema

La cornice della presentazione è stata il festival Molise Cinema a Casacalenda, evento culturale che offre una piattaforma per proiezioni e incontri.

Il documentario 'Ritorno al tratturo', con Elio Germano protagonista, è stato interamente realizzato nelle aree interne del Molise. La pellicola esplora le tematiche della vita quotidiana in questi piccoli centri, evidenziando sia le difficoltà che le risorse uniche del territorio.

L'intento di ambientare il documentario in queste zone è portare all'attenzione del pubblico le peculiarità e le problematiche delle aree interne, spesso svantaggiate da una minore disponibilità di servizi essenziali rispetto ai grandi poli urbani. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio panorama di attività culturali volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita e sul potenziale inespresso delle regioni meno densamente popolate.