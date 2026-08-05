Dal primo ottobre al ventotto febbraio, il Museo Civico Archeologico di Bologna accoglie “Elliott Erwitt. L’arte di osservare”, un’esposizione che propone una rilettura inedita dell’opera di uno dei più importanti fotografi del Novecento. La mostra, curata da Biba Giacchetti, si prefigge di esplorare l’aspetto più intimo e personale dell’autore, Elliott Erwitt (Parigi, 1928 – New York, 2023), andando oltre la dimensione iconica che ne ha consacrato la fama internazionale.

Il percorso espositivo riunisce circa un centinaio di fotografie che ripercorrono l’intera e prolifica carriera di Erwitt.

Accanto ai suoi lavori più celebri, divenuti parte della memoria collettiva, viene presentato un significativo nucleo di immagini provenienti dalla sua collezione privata, molte delle quali mai esposte al pubblico. L’intento è quello di svelare come anche le fotografie più conosciute del maestro abbiano avuto origine da frammenti della sua biografia, superando tuttavia i confini dell’esperienza individuale per elevarsi a patrimonio universale.

Elliott Erwitt: una fotografia universale e senza tempo

Il progetto espositivo bolognese evidenzia la straordinaria capacità di Elliott Erwitt di trasformare la quotidianità in immagini potenti e accessibili a tutti. Le sue opere isolano e catturano emozioni e sentimenti profondamente condivisi dall’intero genere umano, rendendole senza tempo.

“Elliott Erwitt. L’arte di osservare” si configura, pertanto, non come una semplice retrospettiva cronologica, ma come un autentico ritratto in movimento. Un’esplorazione che intreccia sapientemente la memoria privata dell’artista con la storia collettiva, restituendo al pubblico la complessità e la profondità di uno sguardo che ha indubbiamente segnato la fotografia del Novecento.

La scelta del Museo Civico Archeologico di Bologna come sede di questa prestigiosa esposizione conferma la vocazione dell’istituzione a promuovere collaborazioni e sinergie che spaziano dall’archeologia alla fotografia. Questa apertura culturale permette di offrire al pubblico un’ampia gamma di esposizioni di qualità e grande interesse, arricchendo il panorama culturale della città.

L'uomo dietro l'obiettivo: il ritratto intimo di Erwitt

Elliott Erwitt, nato a Parigi nel 1928 e scomparso a New York nel 2023, è stato un artista di fama internazionale, riconosciuto per la sua ineguagliabile abilità nel cogliere attimi fugaci della vita quotidiana e trasformarli in immagini iconiche. La mostra allestita a Bologna si inserisce nel solco delle principali esposizioni dedicate al grande fotografo, come la celebre “Elliott Erwitt Icons”, che ha raccolto una selezione delle sue opere più rappresentative, sottolineando il ruolo centrale che Erwitt ha ricoperto nella storia della fotografia contemporanea.

Il percorso della mostra bolognese, dunque, non si limita a presentare i lavori più celebri di Erwitt, ma li affianca a fotografie inedite, offrendo una nuova e profonda chiave di lettura della sua vasta produzione.

L’esposizione mira a mettere in luce la dimensione più personale dell’autore: il padre, il marito, l’amico, il viaggiatore instancabile e l’osservatore acuto della condizione umana. Attraverso queste immagini, emerge non solo il genio fotografico, ma anche l’uomo sensibile e attento che ha saputo immortalare l’essenza della vita.