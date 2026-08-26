Una scoperta archeologica di rilievo ha riportato alla luce una tomba egizia di circa 3.000 anni fa nella storica necropoli di Tebe. Il sepolcro, straordinariamente ben conservato, apparteneva a Paser, un notabile vissuto nel Nuovo Regno. Il ritrovamento è avvenuto a Sheikh ʿAbd el-Qurna Inferiore, nei pressi di Luxor, grazie al lavoro di un team internazionale di specialisti guidato da Carina van den Hoven dell’Università di Leida, in collaborazione con il ministero egiziano delle Antichità.

La struttura della tomba si presenta con un cortile antistante che conduce a una cappella ricavata nella roccia, dalla quale si accede a camere sepolcrali sotterranee tramite una scalinata.

Le pareti interne sono decorate con rilievi parietali che raffigurano Paser in momenti di adorazione delle divinità all’interno di santuari e in compagnia della moglie davanti a una tavola delle offerte. L’analisi dello stile iconografico e delle decorazioni ha permesso di datare il complesso al periodo ramesside del Nuovo Regno, collocabile tra il 1292 e il 1069 a.C., un’epoca caratterizzata da grande monumentalità funeraria.

Architettura e decorazioni del sepolcro di Paser

L’architettura del sepolcro segue il modello tradizionale delle tombe private tebaniche del Nuovo Regno. La disposizione include un cortile esterno, una cappella a forma di “T” rovesciata scavata direttamente nella roccia e camere sepolcrali celate sotto la superficie.

Il cortile, in particolare, si è conservato in ottime condizioni e presenta una piattaforma in mattoni crudi con una nicchia destinata a una stele funeraria. Una scalinata, fiancheggiata da rampe, parte dal cortile e conduce all’ingresso della cappella.

Le scene pittoriche all’interno della tomba descrivono Paser nell’atto di venerare diversi santuari divini, affiancate da rappresentazioni rituali legate alla vita oltre la morte. Questi dettagli sottolineano il ruolo sociale e religioso del proprietario, evidenziando l’importanza del contesto domestico e devozionale nelle sepolture aristocratiche dell’epoca. Tra le decorazioni di spicco, si trovano anche raffigurazioni di Paser seduto accanto alla moglie, un motivo iconografico che enfatizza l’unione dei defunti nella memoria familiare e religiosa, confermando la destinazione aristocratica della sepoltura e la sofisticata elaborazione architettonica dell’area di Sheikh ʿAbd el-Qurna Inferiore.

Prospettive future e il contesto archeologico tebano

Il team di archeologi proseguirà ora con le fasi di stabilizzazione della struttura, la documentazione dettagliata delle decorazioni e ulteriori indagini sulle persone sepolte. Il ministero egiziano delle Antichità ha annunciato che, una volta completati gli interventi di conservazione e gestione del rischio, le tombe dell’area saranno rese accessibili al pubblico. Il sito di Sheikh ʿAbd el-Qurna è riconosciuto come uno dei principali complessi della necropoli tebana e riveste un ruolo cruciale nello studio della società egizia del Nuovo Regno.

La regione di Tebe continua a rivelare la sua straordinaria ricchezza archeologica. Recentemente, nella vicina necropoli di Draʿ Abu el-Naga, sono stati scoperti dieci sarcofagi lignei, alcuni risalenti alla XVIII dinastia e altri al periodo ramesside, tra cui quello di un sacerdote di nome Padi-Amun.

Inoltre, più di trenta gatti mummificati sono stati rinvenuti a poca distanza dalla tomba di Baki, a testimonianza della grande varietà di periodi e reperti presenti nell’area. Questi ritrovamenti confermano la significativa presenza internazionale nello studio e nella conservazione del patrimonio antico egizio, con gli scavi condotti da équipe straniere che contribuiscono in modo determinante alla conoscenza, al restauro e alla valorizzazione della necropoli.