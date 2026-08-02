Emma Marrone ha incantato circa 3mila persone in piazza Cavour ad Ancona, esibendosi il primo agosto 2026 nell'ambito del Flame Festival. La cantante salentina è stata la protagonista di una serata che ha ripercorso quindici anni di carriera, un viaggio musicale costellato di successi e di un'intensa partecipazione emotiva da parte del pubblico. L'evento si inserisce nel ricco cartellone estivo ‘Arena in Città 2026’, promosso dal Comune di Ancona, che ha trasformato la storica piazza in un vibrante punto di aggregazione per la città.

Il concerto e l'energia sul palco

Durante l'attesissimo concerto, Emma ha offerto una scaletta dinamica e coinvolgente, alternando hit radiofoniche del passato a brani più recenti. Il pubblico ha potuto cantare insieme a lei successi intramontabili come ‘Mezzo mondo’, ‘Amami’, ‘Brutta storia’, ‘Latina’ e ‘Dimentico tutto’, affiancati dai singoli più recenti ‘Vacci piano’ e ‘Antidroga’. La performance è stata un racconto autentico della sua evoluzione artistica e personale, un marchio di fabbrica legato alla sincerità, alla grinta e alla capacità di affrontare le difficoltà, una alla volta, senza lasciarsi abbattere.

Il trionfo de "L'amore non mi basta"

Un momento di particolare intensità è stato dedicato all'esecuzione de ‘L’amore non mi basta’.

Questo brano, a dodici anni dalla sua pubblicazione originale, ha recentemente ottenuto la prestigiosa certificazione di doppio disco di platino, tornando in vetta alle classifiche su Spotify. Un risultato che, come sottolineato dalla stessa artista, "dimostra come le canzoni sincere non abbiano scadenza", evidenziando il potere duraturo della musica autentica. Sul palco, a supportare la voce potente di Emma, c'era la sua affiatata band: Lucio Enrico Fasino al basso, Daniel Bestonzo alle tastiere, Raffaele ‘Rufio’ Littorio e Antonio Cirigliano alle chitarre, e Donald Renda alla batteria. La loro sinergia ha contribuito a rendere l'esibizione coinvolgente e memorabile, un lungo viaggio nel ripercorrere la crescita personale e artistica di Emma Marrone condiviso con il pubblico.

Piazza Cavour, cuore del Flame Festival

Il concerto si è svolto in una piazza Cavour appositamente allestita per accogliere grandi eventi, con una capienza di 3.000 posti in piedi, come stabilito dal programma ‘Arena in Città 2026’. L'area spettacolo, recintata e accessibile tramite tre ingressi distinti, ha garantito un'esperienza sicura e ben organizzata per tutti i partecipanti. La scelta di piazza Cavour come sede principale della rassegna è stata dettata dalla sua natura di luogo simbolo e punto di aggregazione ideale per la città, una visione condivisa dall'amministrazione comunale. Per facilitare l'afflusso del pubblico, sono stati resi disponibili i parcheggi comunali (Traiano, Cialdini, Archi e il privato Stamira), sempre aperti per l'occasione, garantendo così la massima fruibilità dell'evento.

Prossimi appuntamenti del Festival

Il Flame Festival, dopo il grande successo di Emma Marrone, si prepara ad accogliere il suo quinto e ultimo appuntamento. L'evento conclusivo vedrà protagonista il cantautore Fabio Concato, che si esibirà sempre in piazza Cavour il prossimo 8 agosto alle 21, accompagnato dai Musici nel tour “Altro di Me”, promettendo un'altra serata di grande musica e partecipazione per la cittadinanza di Ancona.