Ancona ha vibrato al ritmo della musica di Emma Marrone la sera del primo agosto 2026, quando la cantante salentina è salita sul palco di piazza Cavour per il quarto appuntamento del Flame Festival. Un pubblico entusiasta di circa 3mila persone ha partecipato attivamente, accompagnando l'artista in un coinvolgente viaggio musicale che ha ripercorso quindici anni di una carriera costellata di successi e brani che hanno segnato il panorama musicale italiano.

Il successo di Emma Marrone in Piazza Cavour

Il repertorio proposto da Emma Marrone ha spaziato tra le sue hit più amate e i singoli più recenti, creando un'atmosfera di grande energia e condivisione.

Tra i brani che hanno infiammato la piazza, si sono distinti ‘Mezzo mondo’, ‘Amami’, ‘Brutta storia’, ‘Latina’ e ‘Dimentico tutto’. Non sono mancati i successi più recenti come ‘Vacci piano’ e ‘Antidroga’, che hanno confermato la versatilità e l'attualità dell'artista. Il momento culminante della serata è stato l'esecuzione de ‘L’amore non mi basta’, un brano pubblicato dodici anni fa che ha recentemente ottenuto la certificazione di doppio disco di platino ed è tornato in vetta alle classifiche di Spotify. Emma stessa ha sottolineato come questo dimostri che «le canzoni sincere non abbiano scadenza», un messaggio di autenticità che ha risuonato con il pubblico. Ad accompagnare la cantante sul palco, una band di musicisti di talento: Lucio Enrico Fasino al basso, Daniel Bestonzo alle tastiere, Raffaele ‘Rufio’ Littorio e Antonio Cirigliano alle chitarre, e Donald Renda alla batteria.

L'interazione tra l'artista, la band e il pubblico è stata costante, trasformando il concerto in una vera e propria festa collettiva.

Il Flame Festival: un'estate di eventi ad Ancona

Il Flame Festival si conferma come uno degli eventi di punta dell'estate anconetana, animando piazza Cavour con un ricco calendario di spettacoli. L'organizzazione della rassegna ha previsto un'attenta gestione degli spazi: l'area dedicata agli eventi è stata allestita per ospitare fino a 3.000 persone in piedi per i grandi concerti, come quello di Emma Marrone e dei Subsonica, mentre per gli altri appuntamenti sono stati predisposti circa 2.200 posti a sedere. L'accesso alla piazza è stato facilitato da tre ingressi strategici, situati in prossimità del Comune, di corso Stamira e di corso Garibaldi, garantendo un flusso ordinato e sicuro.

Per quanto riguarda la logistica, i parcheggi comunali Traiano, Cialdini e Archi, insieme al parcheggio privato Stamira, situato proprio sotto la piazza, sono rimasti aperti 24 ore su 24, offrendo un'ampia disponibilità per gli spettatori.

Prossimi appuntamenti: Fabio Concato chiude la rassegna

Il Flame Festival non si conclude con il successo di Emma Marrone. Il calendario della rassegna prevede infatti un ultimo, atteso appuntamento che chiuderà l'edizione estiva. Sabato 8 agosto, sempre in piazza Cavour e con inizio alle ore 21:30, sarà la volta di Fabio Concato. Il concerto del cantautore milanese promette di essere un'ulteriore occasione per il pubblico di Ancona di godere di musica di qualità in una delle cornici più suggestive della città.