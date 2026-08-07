L'attrice pugliese Giulia Vecchio sarà una delle protagoniste del Concertone della Notte della Taranta 2026, l'appuntamento musicale in programma il 22 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Originaria di Mesagne (Brindisi), Vecchio porterà sul palco salentino il celebre stornello tradizionale 'L'acqua de la funtana'. Diplomata al Piccolo Teatro di Milano, l'artista ha costruito una solida carriera che spazia dal teatro alla televisione e al cinema. Ha preso parte a diverse serie televisive e fa parte del collettivo Contenuti Zero, noto per la sua comicità surreale e per le apparizioni nel programma Bar Stella su Rai2.

Dal 2024, Giulia Vecchio è anche ospite fissa di Radio2 Social Club, al fianco di Luca Barbarossa, e ha fatto il suo debutto cinematografico nello stesso anno.

A Melpignano, Giulia Vecchio si esibirà con 'L'acqua de la funtana', un celebre stornello della tradizione popolare salentina. L'attrice ha espresso la sua profonda emozione per questa opportunità: "Tornare ad esibirmi nella mia terra è una gioia che ancora non so descrivere perché è come se portassi un piccolissimo pezzo della mia storia, che è divisa tra Brindisi e Capo di Leuca". Ha inoltre evidenziato l'importanza dell'evento, definendo il Concertone della Notte della Taranta "uno degli eventi più importanti d'Europa", e sottolineando la grande responsabilità che ne deriva.

L'invito a cantare 'L'acqua de la funtana' è giunto dal maestro concertatore dell'edizione 2026, Ermal Meta. Vecchio ha raccontato che la proposta l'ha "molto sorridere, perché è un brano molto sentito a Brindisi. È un brano che ho sempre ascoltato in una versione in dialetto brindisino". L'attrice ha infine rivolto un ringraziamento a Ermal Meta, non solo come artista stimato, ma anche come "persona di grande umanità".

Il grande palco di Melpignano: ospiti e trasmissione

Il Concertone della Notte della Taranta si conferma come uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale estivo italiano. L'evento si terrà a Melpignano, un luogo simbolo per la tradizione musicale salentina e la valorizzazione della pizzica.

Sul palco, oltre a Giulia Vecchio, si esibiranno numerosi ospiti di spicco insieme all'Orchestra della Notte della Taranta. Tra i nomi già annunciati figurano Alessandra Amoroso, Gisela João, Levante, Maria Mazzotta e Welo. Le coreografie saranno firmate da Fredy Franzutti, coreografo riconosciuto per il suo approccio innovativo alla danza tradizionale. L'intero concerto sarà disponibile in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e San Marino Rtv, assicurando una vasta copertura mediatica a livello nazionale e internazionale.

Storia e impatto della Notte della Taranta

Nata nel 1998 con l'obiettivo di valorizzare la musica popolare salentina, e in particolare la pizzica, la Notte della Taranta è cresciuta fino a diventare un simbolo della cultura musicale italiana.

La manifestazione si distingue per la sua capacità di coinvolgere ogni anno artisti di fama internazionale, creando un connubio unico tra tradizione e innovazione. Elemento cardine è la figura del maestro concertatore, responsabile degli arrangiamenti dei brani. L'Orchestra della Notte della Taranta, composta da musicisti esperti nella musica tradizionale del Salento, rappresenta il cuore pulsante dell'evento, proponendo repertori che fondono sonorità antiche e moderne.

Il Concertone ha visto negli ultimi anni un'affluenza di oltre 100.000 persone, consolidando il ruolo di Melpignano come polo attrattivo per il turismo culturale in Puglia. L'edizione 2026 prosegue nel segno dell'internazionalizzazione e dell'innovazione, promuovendo la collaborazione tra talenti locali e artisti di calibro europeo, come la portoghese Gisela João e l'italiano Welo.

Questa visione è evidente anche nella cura delle coreografie e nella selezione dei brani. La partecipazione di artisti come Giulia Vecchio evidenzia la costante vitalità della Notte della Taranta e la sua dedizione alla valorizzazione dei giovani talenti legati al territorio pugliese.