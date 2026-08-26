Il cantautore Eros Ramazzotti ha annunciato di aver subito un intervento alle corde vocali, un'operazione che lo obbliga a posticipare il suo tour previsto negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. L'artista ha rassicurato i fan sull'esito positivo dell'operazione e sul buon andamento del recupero, ma ha spiegato che il programma di riabilitazione imposto dai medici non gli consentirà di essere pronto per le prove e la partenza delle tappe internazionali già fissate.

Il tour "Una Storia Importante World Tour" riprogrammato al 2027

Le date del "Una Storia Importante World Tour", originariamente previste per il 2026 in Nord America e America Latina, sono state ufficialmente posticipate al 2027.

Ramazzotti ha ringraziato i fan per il sostegno, esprimendo il desiderio di tornare sul palco "più forte e unito" al suo pubblico. Il nuovo calendario include tappe a Toronto, Montreal, Boston, New York, Chicago, Miami, Houston, Los Angeles, Monterrey, Mexico City, Bogotà, Lima, Santiago, Buenos Aires e São Paulo.

Biglietti e rimborsi: le informazioni utili

I biglietti già acquistati per le date originali restano validi per gli spettacoli riprogrammati nel 2027. Fa eccezione il concerto di New York, per il quale sono previste modalità specifiche. I concerti di Guadalajara e San José sono stati invece annullati. Per tutte le tappe modificate o cancellate, sono disponibili procedure di rimborso tramite i canali ufficiali degli organizzatori.

Si consiglia di consultare le modalità dettagliate, poiché tempistiche e procedure variano in base alla località e al circuito di vendita.

Eros Ramazzotti: una carriera di successi internazionali

Eros Ramazzotti è riconosciuto come uno dei cantautori italiani più celebri e apprezzati a livello globale. Dalla metà degli anni Ottanta, ha pubblicato numerosi album di successo e si è esibito in tutto il mondo. La sua carriera è caratterizzata da importanti collaborazioni internazionali e da una presenza costante nelle classifiche musicali. Il tour mondiale è un appuntamento molto atteso dai suoi fan, che ora dovranno attendere il 2027 per vederlo dal vivo nelle principali città americane e latinoamericane.