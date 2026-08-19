A trent'anni dall'estate del 1996, l'Elba torna a celebrare il legame con Gio' Pomodoro e con le opere monumentali che lo scultore realizzò sull'isola. Un percorso dedicato alle quattro sculture rimaste sul territorio e alla storia che le lega alla comunità elbana e ai cavatori di granito.

Le opere nate sull'Elba

Il lavoro di Gio' Pomodoro si sviluppò tra la cava di San Piero e il borgo di Poggio, dando vita a una serie di opere in granito dedicate agli isolani e alla loro memoria. Di quella produzione sono oggi rimaste quattro sculture: il pilastro Dioniso e la fontana Okeanos, entrambe a Poggio; il Sedile per Due, a Pomonte, in piazza del Calello; e la Tavola degli Antenati, attualmente conservata nella cava di San Piero in attesa di restauro.

Il granito dell'isola ebbe un ruolo centrale nella ricerca dell'artista, che lo utilizzò insieme al ferro per la realizzazione delle opere. Un lavoro profondamente legato al territorio e alla sua storia, come sottolinea Rossella Farinotti, direttrice esecutiva dell'Archivio Gio' Pomodoro.

"I luoghi scolpiti e le opere realizzate 'site specific' da Gio' Pomodoro hanno sempre analizzato diversi temi legati alla collettività, alla storia e all'estetica dei territori in cui sono stati creati - spiega Rossella Farinotti, direttrice esecutiva dell'Archivio Gio' Pomodoro - Lo scultore, prima di produrre l'opera, indagava con coscienza e cultura ogni dettaglio ed esperienza, con particolare attenzione ai materiali autoctoni e attratto da chi questi li sapeva lavorare con sapienza".

"Le quattro sculture realizzate per l'Elba - aggiunge - rappresentano delle archeologie dell'isola e dei tributi ai cavatori di granito della cava di San Piero. E' questa la pietra che Pomodoro utilizza, insieme al ferro, per la realizzazione dei lavori raccontati nella mostra e di cui si può scoprire il percorso pregresso grazie agli appunti e ai preziosi disegni dell'artista".

Il percorso per i 30 anni

Per rievocare quella stagione artistica, il Comune di Marciana e la Pro Loco Marciana Elba hanno realizzato un nuovo percorso tematico, in programma dal 25 agosto al 31 ottobre 2026. L'iniziativa accompagnerà il pubblico tra le grandi sculture in granito, l'esposizione allestita nella chiesa di San Niccolò a Poggio e una video-testimonianza dedicata alla vicenda artistica.

Il progetto è stato realizzato anche grazie alle collaborazioni con le associazioni del territorio e con i collezionisti privati dell'Elba, che hanno contribuito alla ricostruzione del percorso e della produzione di Pomodoro sull'isola.

L'inaugurazione è prevista per martedì 25 agosto alle 18.30 a Poggio, nella chiesa di San Niccolò. Mercoledì 26 agosto, alle 21.30, nella Fortezza Pisana di Marciana, saranno invece presentati il video e l'intero percorso della ricerca.