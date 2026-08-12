L'Eurovision Song Contest ha annunciato il 12 agosto 2026 una significativa modifica al proprio regolamento. Dalla prossima edizione, la nazione vincitrice non potrà più ospitare automaticamente il festival se si trova coinvolta in una situazione di guerra o conflitto armato. Questa decisione, comunicata dagli organizzatori, nasce dall’esigenza di salvaguardare la sicurezza e la stabilità degli artisti e del pubblico internazionale che ogni anno segue e partecipa all’evento.

Le nuove norme stabiliscono espressamente che "l’emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il Concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l’incolumità o la stabilità del suo Stato o della sua regione immediata".

Questa modifica rompe con una delle tradizioni consolidate del festival, ovvero la possibilità per il Paese vincitore di diventare automaticamente il Paese ospitante dell’anno successivo.

Sicurezza e stabilità: le motivazioni del cambiamento

Dal punto di vista organizzativo, la European Broadcasting Union (EBU), che supervisiona il festival, ha voluto dotarsi di strumenti più solidi per affrontare le continue tensioni geopolitiche che minacciano la sicurezza delle grandi manifestazioni internazionali. Questa scelta mira a garantire che l’evento possa svolgersi in condizioni di tranquillità e a prevenire il rischio di dover cambiare sede all’ultimo momento, come accaduto in passate edizioni quando la situazione interna di alcuni Paesi rendeva impossibile l’organizzazione di grandi eventi pubblici.

Il nuovo regolamento risponde in particolare alle recenti situazioni di conflitto che hanno coinvolto Paesi dell’area euro-mediterranea e dell’Europa orientale. Sebbene in passato l'Eurovision abbia già dovuto adattare le sue prassi per motivi di sicurezza, il nuovo quadro normativo interviene in maniera più chiara, esplicitando criteri oggettivi e procedure che mirano a ridurre incertezze e polemiche nella scelta della nazione ospitante.

Tradizione e futuro: le conseguenze delle nuove norme

L’Eurovision Song Contest, che si svolge dal 1956, rappresenta una delle manifestazioni canore internazionali più seguite, con decine di milioni di spettatori in presenza e tramite trasmissioni televisive e streaming in tutta Europa e in altri continenti.

Tradizionalmente, la vittoria di una nazione comportava l’organizzazione dell’edizione successiva nel suo territorio. La nuova regola, ufficializzata dopo un periodo di consultazione interna tra le emittenti membri, segna una svolta rispetto al passato, aprendo la possibilità che il concorso sia ospitato da altri Stati in caso di situazioni di emergenza, instabilità o conflitto armato.

Questa innovazione potrebbe generare nuovi assetti di cooperazione tra i membri EBU nella scelta dei Paesi ospitanti, con l’obiettivo di garantire continuità e sicurezza. Inoltre, stimolerà un dibattito su come i grandi eventi musicali internazionali debbano adattarsi alle mutevoli condizioni geopolitiche in Europa e nel mondo. Il regolamento chiarisce così criteri e limiti precisi, ribadendo la centralità della sicurezza e della stabilità nell’organizzazione del concorso.