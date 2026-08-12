Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno annunciato un’importante e significativa modifica al regolamento che disciplina la celebre competizione musicale europea. La novità principale stabilisce che un Paese vincitore, qualora si trovasse coinvolto in un conflitto armato, non avrà più il diritto di ospitare l’edizione successiva del concorso. Questa determinazione segna un netto distacco dalle prassi adottate in passato e si pone l’obiettivo primario di garantire la sicurezza e la stabilità dell’evento, aspetti ritenuti cruciali per la sua realizzazione.

Criteri di sicurezza e stabilità per la sede del concorso

Il nuovo assetto normativo del regolamento non si limita a considerare i soli conflitti armati. Esso introduce, infatti, una clausola che permette l’esclusione di un Paese vincitore dall’organizzazione della manifestazione anche in presenza di una “situazione geopolitica delicata”. In tali circostanze, l’idoneità dello Stato o della regione circostante a fungere da sede ospitante sarà sottoposta a un’attenta valutazione. Questa analisi mirerà a verificare che la sicurezza e la stabilità non siano compromesse, assicurando così un ambiente sereno per tutti i partecipanti e gli spettatori.

Per assicurare la massima trasparenza e oggettività, l’Unione Europea di Radiodiffusione (UER), l’ente che sovrintende all’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, si riserva la facoltà di richiedere una valutazione indipendente sulla situazione di sicurezza della regione designata come potenziale sede.

Successivamente, l’UER consulterà il proprio organismo di riferimento per giungere a una decisione definitiva e inappellabile riguardo all’assegnazione dell’evento.

Implicazioni per i Paesi e ulteriori aggiornamenti al regolamento

Le nuove disposizioni avranno un impatto diretto e potenzialmente significativo su diversi Paesi che hanno partecipato o potrebbero partecipare al concorso. Tra questi figurano Israele, l’Ucraina e, qualora dovesse essere riammessa, la Russia. La loro eventuale vittoria non garantirebbe automaticamente il diritto di ospitare l’edizione successiva, in linea con le nuove direttive.

Nel caso in cui il Paese vincitore non fosse in grado di ospitare il festival per le ragioni sopra menzionate, l’organizzazione procederà con la designazione di un’emittente alternativa.

Quest’ultima assumerà integralmente tutte le responsabilità e gli oneri legati all’organizzazione, alla produzione e alla messa in scena dell’evento, garantendo la continuità della manifestazione.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dall’edizione successiva, la cui organizzazione è attualmente prevista in Bulgaria. Le città di Sofia e Burgas sono state indicate come le principali candidate a ospitare il prestigioso evento musicale. Oltre alle cruciali modifiche relative alla sede, sono state introdotte anche altre importanti novità. Riguardano, in particolare, le modalità delle esibizioni dal vivo e l’innalzamento dell’età minima per i partecipanti. D’ora in poi, tutti gli artisti dovranno aver compiuto almeno diciotto anni al momento del primo giorno di prove ufficiali del concorso, un cambiamento rispetto alla precedente età minima.