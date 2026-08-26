L'Italia femminile di pallavolo, sotto la guida strategica di Julio Velasco, ha brillantemente concluso la fase a gironi degli Europei 2026. Le azzurre si sono imposte con una prestazione convincente per tre set a uno contro la Francia nell'ultima e decisiva partita della pool D, disputata nella città di Goteborg. Questo significativo successo non solo ha sigillato la vittoria nell'incontro, ma ha anche permesso alla squadra di chiudere il girone a punteggio pieno, vantando un impressionante bilancio di cinque vittorie su cinque incontri disputati, dimostrando una superiorità indiscussa.

Il percorso impeccabile e la reazione delle Azzurre

La formazione italiana ha esibito una grande solidità e una notevole determinazione fin dalle prime battute del torneo continentale. Nelle quattro partite che hanno preceduto lo scontro con la Francia, le azzurre avevano dominato ogni avversaria, conquistando vittorie nette con il risultato di tre set a zero e senza mai concedere nemmeno una singola frazione alle squadre rivali. È stato unicamente nell'impegno conclusivo contro la Francia che l'Italia ha perso il suo primo set dell'intera competizione. Tuttavia, la squadra ha saputo reagire con grande carattere e prontezza, riuscendo a imporsi con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23 e 25-19. Questo risultato non solo rafforza la percezione di continuità e coesione del gruppo, ma mette in luce anche la sua spiccata capacità di reagire con efficacia anche nei momenti di difficoltà, un segnale cruciale per le prossime fasi.

L'Italia tra le favorite per la fase a eliminazione diretta

Con la chiusura della pool D a punteggio pieno e un percorso quasi immacolato, l'Italia femminile di pallavolo si proietta ora tra le principali favorite per la fase a eliminazione diretta degli Europei. Il cammino finora intrapreso dalle azzurre, caratterizzato da una serie di prestazioni convincenti e dalla perdita di una sola frazione in cinque partite, rappresenta un segnale estremamente positivo e incoraggiante in vista delle sfide cruciali che attendono la squadra. La leadership tecnica e l'esperienza di Julio Velasco, unita alla compattezza e all'affiatamento dimostrati dalla squadra, sono elementi che alimentano grandi speranze e aspettative per il prosieguo della competizione.

La vittoria ottenuta contro la Francia e il record perfetto nella fase a gironi consolidano ulteriormente la posizione dell'Italia tra le protagoniste indiscusse del torneo continentale, con l'obiettivo ambizioso di continuare a ottenere risultati di rilievo nelle fasi successive e puntare con decisione al massimo traguardo europeo.