L'architetto di fama internazionale Eyal Weizman, fondatore dell’agenzia Forensic Architecture, farà il suo debutto al Festivaletteratura di Mantova, in programma dal 9 al 13 settembre 2026. Il 13 settembre, Weizman presenterà il suo nuovo libro, "Ungrounding. Architettura del genocidio", edito da Rizzoli e disponibile dal primo settembre. L’opera espone la tesi secondo cui il territorio non è mai un semplice sfondo neutro, ma un elemento attivo dove si manifestano e si documentano i rapporti di forza nei conflitti, in particolare quelli coloniali.

Durante il suo intervento al festival, Weizman dialogherà con Nicolò Porcelluzzi sul suo innovativo metodo di indagine. L'agenzia Forensic Architecture, da lui fondata nel 2010, è diventata un punto di riferimento internazionale per la documentazione indipendente di violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e distruzioni ambientali, utilizzando l'analisi spaziale e la modellazione 3D. Gran parte delle sue ricerche si è concentrata sui territori palestinesi. La nota di presentazione dell’evento sottolinea come "l’architettura dello spazio può essere politicizzata, militarizzata e trasformata in un’arma per perpetrare crimini orribili e violazioni dei diritti umani. È quello che è successo a Gaza".

Il concetto di 'ungrounding', introdotto nel libro, descrive il processo di annientamento delle fondamenta stesse della società, negando ai profughi la possibilità di ritorno al proprio suolo.

L'architettura come strumento di conflitto e la "cartografia profonda"

Il libro di Weizman si configura come un’esplorazione della "cartografia profonda" del conflitto, spaziando dai tunnel sotterranei alla topografia militarizzata, dai villaggi distrutti nella Nakba del 1948 fino agli episodi più recenti di demolizione sistematica. L'autore sostiene che "l’obiettivo strategico della violenza spaziale è annientare le fondamenta della società palestinese, affinché i profughi non abbiano letteralmente più alcun suolo a cui fare ritorno".

La metodologia sviluppata da Forensic Architecture è stata elogiata dal Guardian come "un’arma potente nella lotta costante per impedire che la verità diventi una vittima". Il volume è arricchito da una riflessione di Ilan Pappé, che ne evidenzia il "contributo fondamentale" per comprendere le atrocità del nostro tempo. Nato in Israele nel 1970, Weizman ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui l'elezione a membro permanente della British Academy nel 2019 e il titolo di membro dell’Ordine dell’Impero britannico nel 2020.

Festivaletteratura 2026: un crocevia di idee e dibattiti

La trentesima edizione del Festivaletteratura di Mantova, in programma dal 9 al 13 settembre 2026, si conferma un appuntamento culturale di spicco a livello nazionale e internazionale.

La città accoglierà oltre 300 autrici e autori, esplorando temi cruciali come identità, utopie, appartenenze, tecnologia, classe sociale e le dinamiche del Medioriente. Il programma è ricco di incontri, performance, laboratori partecipativi e momenti di festa diffusi in tutta la città. Focus specifici includono "Rilievi mediorientali" e "Stranieri nel mondo", affiancati da riflessioni su innovazione, letteratura e società. Tra gli ospiti di rilievo figurano Niccolò Ammaniti, Tim Berners-Lee, Emmanuel Carrère, Siri Hustvedt, Luciana Littizzetto e Matteo Zuppi, oltre allo stesso Eyal Weizman.

Il festival rafforza così il suo ruolo di punto di riferimento per il dibattito contemporaneo, coinvolgendo un pubblico eterogeneo grazie a iniziative dedicate sia agli adulti sia ai bambini e alle famiglie.

Oltre agli incontri tradizionali, il programma prevede parate, installazioni tematiche e attività partecipative, valorizzando Mantova come luogo di incontro e di scambio culturale. L'intervento di Weizman rappresenta un'occasione significativa per riflettere sul ruolo dello spazio e dell'architettura nei conflitti contemporanei e sull'importanza della documentazione di questi fenomeni per la difesa dei diritti umani.