Il documentario "Marco Bellocchio: La porta della Realtà", firmato dallo sceneggiatore e regista Fabio Lovino, offre un ritratto intimo e approfondito di uno dei maggiori maestri del cinema italiano. Frutto di vent'anni di collaborazione tra Lovino e Bellocchio, l'opera è prodotta da Loft Produzioni e Reggatta Production. La sua anteprima è prevista in Selezione Ufficiale – Fuori Concorso l'11 agosto alla 79ª edizione del Locarno Film Festival, per poi arrivare nelle sale italiane il 27 agosto, distribuita da Lucky Red.

Il film si configura come un viaggio personale e artistico nella vita di Marco Bellocchio, arricchito da interviste esclusive e materiali inediti provenienti direttamente dai set.

Un elemento cruciale del racconto sono le testimonianze dirette di coloro che gli sono più vicini, tra cui la moglie e montatrice Francesca Calvelli, i figli Elena e Pier Giorgio. A queste si aggiungono i contributi di numerosi colleghi e amici che hanno condiviso e influenzato la sua lunga carriera, come Roberto Herlitzka, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Daniele Ciprì, Francesco di Giacomo e Giuseppe Lanci.

Lo sguardo di Fabio Lovino: vent'anni al fianco di un maestro

Con due decenni di esperienza al fianco di Marco Bellocchio, Fabio Lovino propone un documentario che intende restituire le profonde emozioni e gli insegnamenti ricevuti dal regista. L'approccio è quello di chi ha vissuto dall'interno non solo i momenti salienti della produzione cinematografica, ma anche la ricchezza delle relazioni personali che hanno plasmato la carriera di Bellocchio.

Il film intreccia immagini evocative dai set e dalle fasi di preparazione delle sue opere più significative con i ricordi e le riflessioni di chi ha condiviso con lui sia il percorso professionale sia quello umano.

Questo documentario, caratterizzato da un taglio intimo e diretto, esplora non solo il cineasta ma anche l'uomo, offrendo uno sguardo completo sul suo arco esistenziale e professionale. Emerge così la profonda interconnessione tra la vasta produzione artistica di Bellocchio e il suo vissuto quotidiano, celebrando una figura centrale e innovativa nella storia del cinema italiano contemporaneo.

Il Locarno Film Festival omaggia Marco Bellocchio

Il Locarno Film Festival, appuntamento di spicco nel panorama cinematografico europeo e internazionale, accoglie con prestigio la prima mondiale di questo documentario fuori concorso.

Questa scelta riconosce a Marco Bellocchio un ruolo di primaria importanza nel contesto culturale, sottolineando la costante attenzione del festival, giunto alla sua 79ª edizione, verso gli autori che hanno saputo innovare e rinnovare il linguaggio cinematografico. Il regista emiliano, noto per aver affrontato con coraggio temi sociali e familiari nei suoi film, si è affermato come una voce originale e influente per generazioni di cineasti e spettatori.

Grazie anche alle numerose testimonianze di professionisti del settore, il documentario mette in luce la straordinaria capacità di Bellocchio di fondere arte e vita. La sua carriera è costellata di riconoscimenti nazionali e internazionali per opere che spaziano da "I pugni in tasca" a "Esterno notte".

L'uscita nelle sale italiane, fissata per il 27 agosto, offre al pubblico una preziosa opportunità per esplorare il contributo duraturo di Bellocchio al cinema contemporaneo, attraverso la prospettiva privilegiata di chi lo conosce da vicino.