Il compositore e direttore d'orchestra Fabrizio Mancinelli firmerà la colonna sonora di 'Celestino V', il nuovo film Rai che vedrà Michele Placido nei panni di Pietro da Morrone. L'annuncio è stato dato il 20 agosto 2026 a L'Aquila, durante la cerimonia del Premio 'Umberto Cavalli - Che Spettacolo la Vita 2026'. Mancinelli, originario del capoluogo abruzzese, si è collegato dal suo studio di Los Angeles per rivelare in anteprima la notizia al pubblico della sua città.

Le musiche sono già state completate e il film si trova nella fase di missaggio.

Mancinelli ha raccontato di aver discusso con il regista Edoardo Re, soffermandosi in particolare sul tema della prima Perdonanza, un brano che, ha detto, è nato dal 'bambino di otto anni che mi porto dentro', sottolineando un profondo legame personale con la creazione.

La sceneggiatura di 'Celestino V' è firmata da Alessandro Ottaviani e Giacomo Pucci. La produzione è affidata a Pepito Produzioni, fondata da Agostino Saccà, in collaborazione con Rai Fiction. Oltre a Michele Placido, il cast include Tommaso Ragno, Fortunato Cerlino e Giovanni Scifoni. Le riprese del lungometraggio si sono svolte anche in Abruzzo, regione storicamente legata alla figura del pontefice.

Il riconoscimento e il legame con L'Aquila

Il Premio Umberto Cavalli, conferito a Mancinelli, è stato il momento centrale di 'Abruzzo: che spettacolo!', evento dedicato alla cultura e all'identità regionale, organizzato dall'associazione 'Che Spettacolo la Vita!'. A ritirare il riconoscimento per il compositore sono stati i suoi zii, Anna Napolitano e William Di Tommaso. Mancinelli ha ribadito il suo profondo legame con la città natale, affermando: 'All’Aquila ho iniziato a sognare e ho imparato a sognare'. Il compositore si è diplomato al Conservatorio 'Casella' dell'Aquila prima di intraprendere una carriera internazionale negli Stati Uniti.

La notizia precede di pochi giorni la 732ª Perdonanza Celestiniana, storica manifestazione aquilana.

La colonna sonora di Mancinelli, così come il film, intende veicolare la memoria e l'identità locale, restituendo musicalmente il senso e il vissuto di quei luoghi e simboli, rafforzando il ruolo del cinema come strumento di valorizzazione culturale e territoriale.