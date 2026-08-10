Un progetto infrastrutturale di grande portata, un cavo elettrico sottomarino da 430 milioni di sterline destinato a collegare il Regno Unito e l'Irlanda, ha recentemente subito una significativa modifica del suo tracciato. La deviazione è avvenuta in seguito all'intervento e alle proteste degli appassionati di Harry Potter di tutto il mondo, che hanno difeso un luogo simbolo della saga cinematografica.

Inizialmente, il percorso della Greenlink Interconnector Limited prevedeva di attraversare un tratto della spiaggia di Freshwater West, nel Galles.

Questa località è nota per essere, nella finzione cinematografica di "Harry Potter e i Doni della Morte", il luogo di sepoltura dell'elfo domestico Dobby, un personaggio molto amato. Dalla sua apparizione nel film, la spiaggia è diventata meta di un vero e proprio culto spontaneo: i fan lasciano sassi con la scritta "Qui giace Dobby" e calzini, questi ultimi in riferimento al modo in cui gli elfi domestici della saga ottengono la libertà.

La mobilitazione dei fan e la risposta del progetto

La decisione di modificare il percorso è stata presa dopo una vasta mobilitazione. Simon Ludlam, responsabile del progetto, ha rivelato che le proteste sono state scatenate da un'intervista alla BBC, durante la quale aveva illustrato il tracciato originario del cavo.

"Abbiamo ricevuto centinaia di chiamate da fan indignati", ha spiegato Ludlam. "Siamo tornati con i pianificatori e abbiamo discusso su come deviare il cavo per non passare in prossimità della 'tomba' di Dobby. Molte persone sono felici e il progetto ora prosegue: Dobby è contento".

L'area di Freshwater West è da oltre quindici anni un punto di riferimento per la comunità dei fan, nonostante il National Trust, l'ente preposto alla tutela dei paesaggi britannici, abbia più volte sollecitato a non depositare oggetti o messaggi per preservare l'equilibrio ecologico della spiaggia. Nonostante ciò, il continuo afflusso di visitatori ha consolidato l'importanza simbolica di questo luogo nella cultura popolare legata a Harry Potter.

Un precedente inedito e la tutela del patrimonio

Ludlam ha evidenziato l'eccezionalità della situazione per l'azienda. "È la prima volta che modifichiamo il percorso di un'infrastruttura per un personaggio fittizio", ha affermato. Ha raccontato la sua iniziale perplessità: "Mi è stato spiegato: 'Stiamo andando dritti sulla tomba di Dobby'. E io: 'Dobby, chi è Dobby?' Non ne avevo idea. Ma poi mi è stato detto: 'È una cosa molto, molto seria'". Questo episodio sottolinea la necessità per i grandi progetti di essere flessibili, agili e ponderati, riconoscendo che a volte anche "una giovane appassionata può avere ragione" nel difendere un luogo caro a molti.

Il nuovo percorso del cavo elettrico sotterraneo eviterà la "tomba" di Dobby, ma si avvicinerà a un sito archeologico reale risalente all'età del Bronzo, dove sono state rinvenute urne funerarie con resti umani.

I responsabili del progetto hanno assicurato che, pur passando nelle vicinanze, il nuovo tracciato non intaccherà né disturberà i ritrovamenti archeologici, mantenendo alta l'attenzione sulla tutela del patrimonio storico del luogo. Il cavo interconnettore, che si estende per 190 chilometri sotto il mare, rappresenta un'opera strategica per lo scambio di energia tra le due nazioni, dimostrando come la sensibilità verso il patrimonio sia materiale che immateriale possa influenzare le decisioni infrastrutturali.