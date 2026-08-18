Il regista Fausto Brizzi ha espresso un commosso ricordo di Fulvio Lucisano, il celebre produttore cinematografico scomparso all’età di 98 anni. Brizzi ha sottolineato come la collaborazione con Lucisano abbia rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera, evidenziando il ruolo fondamentale che il produttore ha avuto non solo nel lancio di numerosi film di successo, ma anche nella formazione di una nuova generazione di professionisti del settore.

L'esordio con 'Notte prima degli esami'

Il legame professionale tra Brizzi e Lucisano prese avvio con il film ‘Notte prima degli esami’, un vero cult del 2006.

Il regista ha ricordato come il produttore dimostrò il coraggio di scommettere su un talento emergente, offrendogli l'opportunità di esordire alla regia. Una decisione che, per Brizzi, ha rappresentato uno spartiacque nella sua vita professionale, attribuendo a Lucisano la straordinaria capacità di riconoscere il potenziale sia nei progetti che nelle persone. Questa proficua collaborazione si estese poi ad altri successi come ‘Notte prima degli esami – Oggi’, ‘Maschi contro femmine’ e ‘Femmine contro maschi’.

Il "fiuto" e l'eredità di un grande produttore

Brizzi ha definito Lucisano come l’ultimo dei grandi produttori, una figura capace di difendere i film con determinazione e di assumersi rischi personali per garantirne il successo.

Il regista ha evidenziato la presenza costante del produttore, non solo nella fase esecutiva, ma anche nella costruzione artistica delle opere. Lucisano, inoltre, seppe trasmettere la sua visione e il suo metodo alle figlie, Federica e Paola, che lo affiancano da anni nell’attività produttiva, dimostrando una rara lucidità imprenditoriale. Un aneddoto rivelatore riguarda proprio ‘Notte prima degli esami’: la proposta di dirigerlo, in un momento di generale disinteresse per il progetto, giunse inaspettata proprio da Fulvio Lucisano, segnando un momento decisivo.

La fine di un'era: il produttore come "algoritmo"

Il regista ha manifestato il timore che l’era dei grandi produttori, come Fulvio Lucisano, sia giunta al termine.

Oggi, ha osservato Brizzi, il processo decisionale nel cinema è guidato da logiche profondamente diverse rispetto al passato. Un tempo, il produttore stesso era il vero “algoritmo” del cinema, una mente capace di guidare, sostenere e correggere i registi lungo l'intero percorso creativo, dalla sceneggiatura al montaggio. Lucisano incarnava perfettamente questa figura, dotato di un “fiuto” eccezionale che gli consentiva di individuare progetti vincenti e di accompagnarli con dedizione fino al successo finale.

L'eredità di un pioniere

Fulvio Lucisano è stato indubbiamente uno dei produttori più influenti del panorama cinematografico italiano. La sua lunga carriera fu caratterizzata dalla capacità di innovare, dal coraggio di investire personalmente nei progetti in cui credeva e da un fiuto inconfondibile per i talenti e le storie di successo.

Ha lasciato un segno profondo nel settore, non solo per i numerosi film realizzati e i registi lanciati, ma anche per l'impronta umana e professionale che continua a vivere attraverso l'impegno delle figlie nella produzione cinematografica.