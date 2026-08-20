Un’icona del cinema americano, Faye Dunaway, sarà la protagonista dell’apertura dell’edizione 2026 del Premio Kinéo a Venezia. L’attrice riceverà il prestigioso riconoscimento alla carriera in occasione della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, di cui il Kinéo è storico evento collaterale. Questa edizione celebra il 25° anniversario del premio. La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 5 settembre.

Il Premio Kinéo 2026, sostenuto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA‑MIC), riunirà protagonisti del cinema e della serialità italiana e internazionale.

L’evento promette un "ideale viaggio tra culture, generi e linguaggi diversi", spaziando dal grande cinema americano alle produzioni dell’America Latina, dall’Europa all’Oriente, con attenzione alla "straordinaria crescita e vitalità dell’industria audiovisiva turca".

Il premio a Faye Dunaway celebra una delle figure più eminenti nella storia del cinema statunitense. La sua carriera, lunga oltre mezzo secolo, è costellata di ruoli indimenticabili. Ha vinto l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista per Quinto Potere (1976) di Sidney Lumet. Tra le sue interpretazioni più celebri: Gangster Story (1967) al fianco di Warren Beatty (prima candidatura all’Oscar), Chinatown (1974) di Roman Polanski accanto a Jack Nicholson, e il ruolo di Joan Crawford in Mommie Dearest (1981).

Il suo palmarès include tre Golden Globe, un BAFTA, un Emmy e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il Premio Kinéo intende così onorare "il talento, la personalità e una carriera che ha attraversato epoche, generi e generazioni" di una protagonista assoluta del cinema internazionale.

Accanto a Dunaway, la serata vedrà la premiazione di Nicola Peltz Beckham con il Rising Star Award. Le due attrici saranno presto insieme sul grande schermo nel film indipendente Prima, basato su una storia originale ideata e prodotta da Nicola Peltz Beckham, che segna il debutto alla regia dei fratelli Luca e Alessandro Morelli. Tra gli altri ospiti internazionali: dalla Turchia Alp Navruz (Be My Sunshine), dal Messico Oka Giner (Las hijas de la senora Garcia).

I riconoscimenti italiani includono Maria Gifuni (miglior attrice non protagonista) e Chiara Francini (attrice protagonista). Per la sezione serie TV e streaming, premiati Raniero Monaco di Lapio e Sara Lazzaro.

Il Premio Kinéo: storia e contesto veneziano

Ideato e diretto da Rosetta Sannelli e organizzato da Kinéo Associazione Culturale, il Premio Kinéo è stato istituito nel 2003 per promuovere il cinema italiano e internazionale, valorizzando il pubblico. Si è consolidato come appuntamento fisso e evento collaterale di spicco della Mostra del Cinema di Venezia, celebrando quest’anno il suo 25° anniversario.

Le cerimonie si svolgono in suggestive location veneziane. Palazzo Cà Sagredo, antica dimora dei Dogi Morosini, ospita il gala finale.

Altri luoghi che hanno accolto l’evento includono la Tenda Biennale Beach, le Sale Stucchi dell’Hotel Excelsior e le Sale Visconti e Thomas Mann dell’Hotel Des Bains, tutti contesti che beneficiano della magnifica cornice lagunare.

La missione di Kinéo Associazione Culturale

Fondata nel 2002 a Bologna, Kinéo Associazione Culturale nasce per dare voce al pubblico delle sale cinematografiche, riconosciuto come pilastro fondamentale dell’industria. Il Premio Kinéo si impose fin dalla sua prima edizione (2002 alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) come cruciale spazio di incontro tra cinema e industria, dialogando con marketing, new media e istituzioni culturali.

Nel corso degli anni, il raggio d’azione del premio si è ampliato, abbracciando il cinema internazionale e la serialità. Ha promosso artisti emergenti e affrontato temi contemporanei come i diritti umani e l’ambiente, anche grazie a collaborazioni con l’UNESCO e altri partner istituzionali.