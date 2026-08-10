Un rincaro del 18% è scattato il 10 agosto 2026 per le tariffe dei collegamenti marittimi in convenzione statale tra la Sicilia e le sue isole minori. Questo incremento, che riguarda i biglietti di navi e mezzi veloci, porta l'aumento complessivo all'84% dal giugno 2022. La notizia, diffusa da Federalberghi Isole di Sicilia, evidenzia una forte preoccupazione per l'impatto economico su residenti e viaggiatori, specialmente in piena stagione turistica.

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole di Sicilia, ha espresso critiche severe riguardo la tempistica delle rassicurazioni regionali.

"Di fronte all'impatto di tali tariffe sull'utenza, le rassicurazioni rese nella giornata di ieri dall'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò — relative all'impegno di questi giorni per individuare soluzioni utili a scongiurare l'aumento della commessa ministeriale — giungono quasi beffarde e fuori tempo massimo rispetto a una criticità nota da mesi." Del Bono ha inoltre sottolineato che l'adeguamento dei listini per un servizio pubblico in convenzione segue "procedure complesse e calendarizzate, ben note al Dipartimento e alla committenza pubblica".

Le implicazioni della continuità territoriale

La questione degli aumenti tariffari è strettamente connessa al principio costituzionale dell’insularità e alla tutela della continuità territoriale, come stabilito dall'articolo 119 della Costituzione italiana.

Tuttavia, Federalberghi avverte che senza adeguate coperture di bilancio e finanziamenti concreti, questi principi rischiano di rimanere "mere enunciazioni". L'associazione ha ricordato come, in passato, la presenza di una chiara volontà politica abbia permesso di reperire fondi per la mobilità, anche per iniziative sperimentali. Per questo motivo, Federalberghi ha annunciato l'invio di una nota formale alle principali autorità competenti – tra cui il presidente della Regione Schifani, l’assessore Aricò, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, e altri referenti istituzionali – per sollecitare interventi urgenti volti a ridurre immediatamente il peso degli aumenti tariffari.

Questo nuovo appello formale si inserisce nel contesto di un acceso dibattito sulla legge per le isole minori, attualmente in discussione in Parlamento.

Federalberghi insiste sulla necessità di risposte concrete per evitare che i rincari aggravino ulteriormente le difficoltà di residenti, operatori turistici e l'economia locale delle isole siciliane, la cui sussistenza dipende fortemente dalla regolarità e dall'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico.

Un problema strutturale tra costi e ritardi

Il quadro degli aumenti tariffari per i collegamenti con le isole minori siciliane non è solo una conseguenza delle politiche tariffarie, ma è anche influenzato dal caro carburante, indicato dagli operatori del settore come una delle cause principali dell'incremento dei biglietti. A ciò si aggiunge una situazione di disagio aggravata da almeno dieci anni di ritardi nell’adeguamento competitivo e strutturale dei servizi di trasporto marittimo, oltre alla carenza di investimenti infrastrutturali e nell’efficienza delle flotte.

Il trasporto verso le isole minori, come le Eolie, Egadi e Pelagie, rappresenta un elemento strategico sia per la mobilità dei residenti sia per il flusso turistico. Gli incrementi tariffari hanno un impatto diretto sull’accessibilità, sull’attrattività turistica e sulle tariffe medie praticate dai vettori. Gli operatori evidenziano che interventi tempestivi per l'attuazione della continuità territoriale, finanziamenti stabili e una revisione dei meccanismi di aggiudicazione delle convenzioni sono fondamentali per garantire servizi affidabili e sostenibili a lungo termine. La discussione su questi temi rimane centrale nel dibattito tra amministrazione locale, regionale e nazionale, poiché la mobilità insulare è indissolubilmente legata allo sviluppo economico, sociale e turistico delle comunità coinvolte.