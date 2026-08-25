Si apre il 26 agosto a Bologna, con un'anteprima alla Biblioteca Tassinari Clò, la nona edizione di "Feminologica", rassegna di Teatro civile al femminile promossa e organizzata dall'associazione culturale Youkali Aps con la direzione di Simona Sagone.

Dal 27 agosto al 15 settembre, il festival porterà spettacoli e incontri nell'Anfiteatro del Monumento alle 128 cadute partigiane di Villa Spada, nel quartiere Porto-Saragozza.

"Donne al centro della storia" è il tema scelto per l'edizione 2026, inserita nel cartellone Bologna Estate.

Sono sette le date complessive: dopo l'anteprima, sei appuntamenti, ciascuno articolato in un talk alle 19 e in uno spettacolo alle 21.

Dalla storia delle donne ai femminismi

Si parte con la mostra collettiva "Donne al centro della storia: da cittadine", che riunisce 28 opere di 23 artiste ed è dedicata agli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia.

Alle 19 è in programma il talk "Donna/artista nel XX secolo: finalmente un diritto", con le storiche dell'arte Anna Rita Delucca e Irene Manente. La serata si concluderà con un dj-set.

Tra gli appuntamenti del festival, il 27 agosto si parlerà di femminismi con il talk "Le parole dei femminismi", al quale parteciperanno Jennifer Guerra, Non Una Di Meno-Bologna, Beatrice Spallaccia e Rita Monticelli. A seguire, il reading "La romantica vita di Madame Rosà, meretrice a Parigi", con Angela Malfitano.

Il primo settembre sarà dedicato alla costruzione sociale del genere, con lo spettacolo "Biografie di un abito". Il 3 settembre si affronterà invece il tema della leadership delle donne nelle fedi, seguito dalla rappresentazione "La Papessa Giovanna".

Le donne e la guerra

Cuore della rassegna sarà l'appuntamento dell'8 settembre con "Troiane: donne in ogni guerra", produzione Youkali con Alessandra Frabetti, Francesca Fuiano, Simona Sagone e Luisa Vitali, costruita su testi di Euripide, Seneca e autrici e autori contemporanei.

Il 10 settembre il tema sarà quello della "Mascolinità tossica", seguito dallo spettacolo "Briciole" di Stefania Paternò.

La rassegna si chiuderà il 15 settembre con "Per mille camicette al giorno: Donne migranti, donne in lotta", con Simona Sagone e Sara Graci.

Accessibilità e servizi

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è una particolare attenzione all'accessibilità, con assistenza e un servizio navetta su prenotazione destinato alle persone a ridotta mobilità.

Nei giorni degli spettacoli sarà inoltre attivo sul prato, dalle 18 alle 24, un punto ristoro.