La Contrada San Martino ha conquistato la 45ª edizione del Palio dell'Assunta a Fermo, trionfando in una corsa intensa e attesa da ben ventiquattro anni. Ieri pomeriggio, nel cuore storico della città marchigiana, il fantino Gavino Sanna, in sella all'unica cavalla in gara, Dori Fortuna, ha tagliato per primo il traguardo, portando la vittoria e l'entusiasmo ai contradaioli di San Martino.

La competizione ha visto la Contrada Campolege classificarsi al secondo posto, con il suo cavallo arrivato “scosso”, ovvero senza fantino. Seguono Fiorenza, Torre di Palme e Castello.

Questa storica corsa ha segnato la chiusura dell'edizione 2026 della Cavalcata dell'Assunta, la tradizionale rievocazione storica di Fermo.

Dopo il traguardo, la festa per i vincitori è esplosa immediatamente. Il priore Alessandro Montagnoli ha ricevuto il palio dalle mani del sindaco Alberto Maria Scarfini, dando il via ai festeggiamenti per un successo che mancava alla contrada da così tanto tempo.

Il Drappo del Palio: Simboli e Tradizione

Il Palio dell'Assunta è stato accolto in città il 26 luglio. Il drappo, dipinto dalla maestra Ilaria Gregonelli, è stato presentato nella Chiesa di San Francesco. L'opera si concentra su due figure simboliche: la Madonna, che rappresenta protezione e cura, e il cavallo, simbolo di forza, energia e quello slancio che da sempre caratterizzano la Cavalcata dell'Assunta.

L'artista ha voluto omaggiare la città, la tradizione e i suoi simboli, dedicando l'opera alle Contrade.

Dopo la benedizione, il Palio è stato portato in corteo tra le navate della chiesa, tra gli applausi dei contradaioli che hanno sventolato i fazzolettoni. Il drappo sarà visitabile in Cattedrale fino al 15 agosto, per poi essere ospitato nella sede della contrada vincitrice del Palio 2026.

Eventi Collaterali: Le Sfide delle Contrade

La settimana del Palio è stata animata da appuntamenti dedicati alle dieci contrade cittadine, intensificando l'aria di competizione. Tra questi, la 16ª edizione del Gallo d’Oro, gara tra i tamburini delle Contrade, ha visto la Contrada San Bartolomeo difendere il titolo di vincitrice dell'edizione 2025.

Il giorno successivo, la 5ª edizione di Bandiere al Vento ha colorato Piazza del Popolo con la gara di abilità e tecnica degli alfieri. Le dieci Contrade si sono sfidate nelle specialità di coppia e squadra. Lo scorso anno, il trofeo generale e la specialità di coppia erano stati vinti da Campolege, mentre la specialità di squadra era stata conquistata da Fiorenza. Entrambe le competizioni si sono tenute in Piazza del Popolo a Fermo.