Il Calvi Festival ospita “Rock Opera Evolution ’70” sabato 15 agosto 2026, alle 21:15, presso il teatro greco-romano di Calvi dell’Umbria (Terni). Già sold out a Roma e in altre città, lo spettacolo è un racconto scenico e musicale interpretato da tredici artisti tra musicisti, attori e danzatrici.

Diretto da Francesco Verdinelli, con testi di Germano Rubbi, lo spettacolo attraversa la storia del rock degli anni Settanta, omaggiando Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones e David Bowie. L’intento è restituire la forza espressiva e il valore narrativo dei grandi classici, superando il mero revival nostalgico.

Sul palco, con la direzione musicale di Paolo Scappiti, si esibiscono Mirko Brizzi, Alberto Cipolla, Valerio Conti, Emanuele Cordeschi Bordera, Michele Cricco, Andrea Guerini, Gianpaolo Ionni, Catia Maurini e Sara Valloscuro. Musiche aggiuntive di Francesco Verdinelli e narrazione di Germano Rubbi. Le danzatrici Martina Anniciello e Ludovica Vecchione, con coreografie e costumi di Christian Pace diretti da Annalisa di Piero, arricchiscono questo viaggio ipotetico che coinvolge il pubblico in un’esperienza partecipativa e immersiva.

Il nuovo teatro e il Calvi Festival

L’edizione 2026 del Calvi Festival, dal 2 al 30 agosto con trentatré appuntamenti, segna il debutto del nuovo teatro all’aperto ispirato ai modelli greco-romani, recentemente inaugurato.

La struttura ospiterà la maggior parte degli spettacoli, ampliando le potenzialità del festival e rafforzando il legame tra il patrimonio storico del borgo e la programmazione culturale. Il direttore artistico Francesco Verdinelli evidenzia la crescita costante del festival in qualità e partecipazione, con un aumento delle presenze turistiche del 120 per cento rispetto al periodo pre-pandemico.

Calvi Festival: polo culturale in Umbria

Giunto all’undicesima edizione, il Calvi Festival si conferma tra gli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’Umbria. La sua programmazione spazia tra teatro, musica, cinema, fotografia e memoria civile. L’inclusione di produzioni come “Rock Opera Evolution ’70” consolida il ruolo del festival quale polo culturale e motore di attrazione per il territorio, trasformando il borgo in un vivace palcoscenico per un mese intero.