Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo con sedi a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, aprono gratuitamente al pubblico sabato 15 agosto 2026, in occasione di Ferragosto. L’iniziativa riafferma l’impegno dell’istituto bancario nella promozione dell’arte e della cultura, con mostre temporanee e collezioni permanenti. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, ha dichiarato: “Rinnoviamo l'apertura straordinaria e gratuita a Ferragosto per sottolineare il valore sociale dell'impegno in arte e cultura di Intesa Sanpaolo”.

I visitatori potranno esplorare progetti espositivi e opere di alto valore artistico (dipinti, sculture, fotografie). Le quattro sedi osserveranno orari specifici per il 15 agosto: a Milano e Torino l'apertura sarà dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00); a Napoli dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00); e a Vicenza dalle 9:30 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30).

Le esposizioni nelle sedi delle Gallerie d’Italia

A Milano, il Ferragosto offre l'occasione di visitare due importanti mostre. La prima, “Bellezza e Bruttezza”, curata da Chiara Rabbi Bernard con il Bozar di Bruxelles, esplora il confronto tra arte italiana e nord-europea del Rinascimento, con opere di Botticelli, Michelangelo, Tiziano.

La seconda è “Arnaldo Pomodoro. Una vita”, omaggio nel centenario della nascita dello scultore, con una selezione di lavori storici in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro.

La sede di Napoli ospita “OBEY: Power to the peaceful”, un’esposizione curata da Giuseppe Pizzuto e realizzata con Wunderkammern. La mostra è dedicata all’artista statunitense Shepard Fairey (Obey), affrontando il tema della pace come scelta attiva e responsabilità collettiva attraverso il suo messaggio e le sue opere.

A Torino, la fotografia contemporanea è protagonista con due percorsi. “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, curata da Arianna Rinaldo, presenta circa sessanta opere, in quattro capitoli, che ritraggono persone e animali colpiti dal degrado ambientale e dalle trasformazioni climatiche.

Prosegue inoltre “Diana Markosian. Replaced”, a cura di Brandei Estes, che espone in anteprima nuovi lavori di una protagonista della fotografia internazionale.

Le Gallerie d’Italia di Vicenza propongono la ricca raccolta di pittura veneta del Settecento, con scene di vita quotidiana di Pietro Longhi e vedute dei grandi maestri veneziani. L'offerta espositiva è arricchita dalla collezione di icone russe e dall’allestimento “Vitalità del tempo. Arturo Martini nelle collezioni Intesa Sanpaolo”, documentando la varietà del patrimonio artistico custodito nella sede vicentina.

Aperture straordinarie e altre iniziative culturali

L'apertura gratuita straordinaria del 15 agosto si inserisce nel contesto delle iniziative culturali che prevedono l’accesso libero ai musei statali in alcune giornate, come la prima domenica del mese.

Oltre alle Gallerie d’Italia, anche la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato aderiscono all’apertura gratuita di sabato 15 agosto 2026. A Prato, opere di Caravaggio, Bellini, Lippi, Bartolini. Ad Arezzo, lavori di Allori, Bugiardini, Pontormo, Fattori, Lega, Signorini, Spadini, e la mostra fotografica “Da Michelangelo a Rodin negli Alinari”.

L’impegno delle Gallerie d’Italia nel promuovere l’accessibilità e la partecipazione culturale è costante, valorizzando le proprie collezioni e proponendo progetti temporanei con enti nazionali e internazionali. Le quattro sedi si confermano punti di riferimento nella vita artistica delle rispettive città, offrendo un panorama espositivo che spazia dal patrimonio storico all’arte contemporanea.