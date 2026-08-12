La settimana di Ferragosto 2026 si annuncia ricca di appuntamenti culturali in Italia, con un panorama espositivo che spazia dalla fotografia documentaria all’arte tessile, offrendo riflessioni sulla rappresentazione femminile e sulle tematiche legate all’innovazione tecnologica e digitale nell’arte contemporanea. Quattro mostre principali animano il paese, tra Verona, Andora, Milano e Francavilla al Mare, raccontando arte e società attraverso visioni diverse.

A Verona, il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri ospita fino al primo novembre una significativa esposizione dedicata a Dorothea Lange.

La mostra, prodotta da Camera Torino e curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, presenta circa duecento fotografie che documentano le profonde trasformazioni degli Stati Uniti nel Novecento. L’opera di Lange si concentra in particolare sugli anni della Grande Depressione e sull’internamento dei cittadini statunitensi di origine giapponese durante la Seconda guerra mondiale, narrando con forza migrazioni, disuguaglianze sociali, discriminazioni e crisi ambientali.

Ad Andora, presso il suggestivo Castello dei Clavesana, noto come Paraxo, è allestita la mostra “Figure di donna. Tesori d’arte dalla Fondazione Cavallini Sgarbi”. Curata da Vittorio Sgarbi e Pietro di Natale, l’esposizione, aperta dal 10 agosto, propone un percorso attraverso oltre quattro secoli di storia dell’arte italiana, dal Cinquecento all’inizio del Novecento.

Una selezione tematica di trentacinque opere, tra dipinti e sculture provenienti dalla prestigiosa Collezione Cavallini Sgarbi, pone il ruolo femminile al centro dell’indagine artistica.

L’arte tessile italiana a Milano con Franca Sonnino

A Milano, Building Box presenta fino al 31 agosto l’ottavo appuntamento del progetto espositivo “Per filo e per segno. Percorsi di arte tessile in Italia”. Protagoniste sono due opere di Franca Sonnino, "Libreria" (1997) e "Libro nero scritta bianca" (2000), riconosciute tra le esperienze più significative nel campo dell’arte tessile nazionale, al pari di figure come Maria Lai. In "Libreria", un filo di cotone avvolto attorno a un’anima di ferro delinea il profilo di una libreria fissata a parete, mentre "Libro nero scritta bianca" gioca con l’inversione cromatica tradizionale della pagina scritta, trasformando il fondo nero in "pagina" e il bianco in traccia luminosa.

Queste opere evidenziano la capacità dell’arte tessile di reinterpretare concetti legati al segno, alla scrittura e alla struttura oggettuale, contribuendo all’aggiornamento del linguaggio contemporaneo.

Il 77° Premio Michetti: arte e tecnologia a confronto

A Francavilla al Mare, il Museo Michetti ospita fino al 13 settembre l’esposizione “Cosmovisions”, fulcro della settantasettesima edizione del Premio Michetti. Curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi e presieduta da Cristiana Perrella, la mostra riunisce quarantotto opere di venti artisti italiani e internazionali, spaziando tra installazioni, video e lavori multimediali. Il progetto esplora le profonde trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie digitali, interrogando il rapporto tra innovazione, ecosistema umano e ambiente naturale.

Il Premio Michetti 2026 è stato assegnato all’unanimità al duo Eva & Franco Mattes per il video "Are You Still There?" (2025), un’opera che affronta con ironia e profondità critica i temi dell’identità, della sorveglianza e delle nuove dinamiche di potere nell’ecosistema digitale. L’allestimento si ispira anche al pensiero del filosofo amazzonico Ailton Krenak, che definisce la “cosmovisione” come la consapevolezza sistemica e interconnessa della vita.

Il Museo Michetti – MuMi, sede storica della Fondazione Michetti, sorge accanto all’ex convento francescano del 1450, divenuto casa-studio di Francesco Paolo Michetti a fine Ottocento e sede del celebre Cenacolo Michettiano, frequentato da personalità come Gabriele d’Annunzio e Matilde Serao.

Fondato nel 1947, il Premio Michetti si conferma una delle più autorevoli manifestazioni italiane dedicate all’arte contemporanea, distinguendosi per la sua vocazione internazionale e l’attenzione alle nuove forme di espressione visiva.