La Pinacoteca Comunale di Città di Castello si prepara a celebrare il fine settimana di Ferragosto con un'offerta culturale ricca e diversificata, all'insegna dell'arte e della scoperta. Sabato 15 e domenica 16 agosto, il museo aprirà le sue porte con orario continuato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, offrendo a residenti e turisti l'opportunità di esplorare le sue preziose collezioni. Tra i capolavori in esposizione, spicca lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello, tornato di recente dopo un meticoloso restauro e un'importante mostra internazionale.

Il ritorno del capolavoro di Raffaello

Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello è stato ufficialmente presentato al pubblico lunedì 13 luglio 2026. Questo evento ha segnato il suo rientro nella Pinacoteca dopo un accurato intervento di restauro, condotto dall’Istituto Centrale per il Restauro di Roma, e dopo essere stato protagonista della mostra internazionale 'Raphael: Sublime Poetry', ospitata al Metropolitan Museum of Art di New York. Per l'occasione del suo ritorno, l'allestimento della Pinacoteca è stato rinnovato con elementi pensati per valorizzare ulteriormente l'opera e il profondo legame tra Raffaello e Città di Castello. La presentazione ufficiale ha incluso interventi istituzionali e visite gratuite alla Sala Raffaello, proseguite anche in orario serale.

Un viaggio tra maestri e collezioni del Novecento

Il percorso espositivo della Pinacoteca invita i visitatori ad ammirare opere di grandi maestri come Luca Signorelli, Ghirlandaio, Della Robbia e molti altri artisti di rilievo. Gli affreschi rinascimentali che adornano il palazzo aggiungono ulteriore fascino all'esperienza. Una sezione di particolare interesse è dedicata alla collezione del Novecento, che annovera lavori di protagonisti dell'arte italiana quali Giorgio de Chirico, Renato Guttuso, Mario Mafai e Carlo Carrà. L'offerta museale include anche mostre speciali dedicate a Nuvolo, in occasione del centenario della nascita dell'artista tifernate. Durante il fine settimana di Ferragosto, sarà inoltre possibile visitare la mostra temporanea “Materia a costellazioni”, con opere di Eltjon Valle e Arjan Shehaj, allestita nell'ala nuova del museo e accessibile negli stessi orari.

Esperienze per famiglie e sinergie culturali

La Pinacoteca riserva un'attenzione speciale alle famiglie con bambini, proponendo l'attività ludica “Caccia al dettaglio”, ideata da Poliedro Cultura e inclusa nel biglietto di ingresso, disponibile sia sabato che domenica. Il biglietto di accesso alla Pinacoteca offre un'ulteriore agevolazione: grazie alla collaborazione 4X1 con la Diocesi di Città di Castello, permette di visitare anche il museo diocesano, il campanile cilindrico e l'oratorio di San Crescentino di Morra. L'offerta culturale per il fine settimana di Ferragosto si estende ad altri luoghi suggestivi del patrimonio cittadino: il Chiostro di San Domenico e l'ex Chiesa della Carità saranno aperti gratuitamente al pubblico sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle 17 alle 19. Infine, il laboratorio di Tela Umbra, strettamente collegato al museo, accoglierà i visitatori in entrambe le giornate, sia al mattino (10.30–13.00) che al pomeriggio (15.30–18.30).