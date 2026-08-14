Cervia si prepara ad accogliere il “Sbarco degli autori”, evento centrale della 34esima edizione di “Cervia la spiaggia ama il libro”, la rassegna letteraria estiva più longeva d'Italia. Il 15 agosto 2026, la località romagnola vedrà protagonisti scrittori e personaggi illustri, portando parole e racconti in riva al mare. Tra i nomi di spicco figurano Marino Bartoletti, Maurizio Mannoni, Enrico Franceschini, Francesca Costenaro, l'autrice Nevada, e gli ospiti speciali Simona Ventura e Giovanni Terzi. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Circolo Nautico, Cooperativa Bagnini, Scuola Vela dei bambini e Capitaneria di Porto, in sinergia con il Comune di Cervia.

Il momento clou è fissato per le ore 18:15: gli ospiti approderanno sotto la Torre San Michele, in Piazzale Salinari, arrivando dal mare su antiche imbarcazioni da pesca cervesi (Caporale Leone, Maria, Tre Fratelli, Mario Lanza e Delfino). Seguirà il tradizionale show ai Magazzini del Sale, dove gli autori presenteranno le loro opere: Marino Bartoletti con “Caro Lucio ti scrivo”, Maurizio Mannoni con “Quella notte a Saxa Rubra”, Enrico Franceschini con “Arrivederci Londra”, Francesca Costenaro con “Lettere anonime per cuori smarriti” e Nevada con “Ti aspetto sempre”. Il talk show sarà condotto dai giornalisti Ilaria Bedeschi e Beppe Boni.

La rassegna: un'edizione ricca di novità

La 34esima edizione della rassegna si estende dal 3 luglio al 15 agosto 2026.

Il programma è stato presentato al MarePineta Resort di Milano Marittima dal presidente dell’associazione organizzatrice, Cesare Brusi, dal sindaco Mirko Boschetti, dall’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni e dalla coordinatrice Ilaria Bedeschi. Questa edizione si distingue per un programma ricco e innovativo, con la partecipazione di Simona Ventura e Giovanni Terzi che animeranno tre serate speciali. Sono previste 24 serate con un parterre di voci autorevoli dal giornalismo, dalla narrativa, dalla divulgazione, dalla politica e dallo spettacolo.

Tra gli ospiti annunciati figurano Sigfrido Ranucci, Concita De Gregorio (in dialogo con Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna), Carlo Calenda, Marilù Oliva, Stefano Massini, Davide Giacalone, Stefania Auci, Gabriele Parpiglia, Vincenzo Schettini, Federico Ruffo, Andrew Faber, Massimo Polidoro ed Elisa Del Mese, oltre ai già citati Marino Bartoletti e Enrico Franceschini.

Non mancheranno appuntamenti consolidati: la serata di presentazione dell’Anteprima della mostra ai Musei San Domenico di Forlì 2027, un evento ventennale, e il conferimento del “Premio Talenti Italiani”, giunto alla sua seconda edizione, assegnato nel 2026 a Paola Batani.

Sostegno istituzionale e valore culturale

L'edizione 2026 ha ottenuto un significativo sostegno istituzionale. Oltre a Confcommercio, Federalberghi Ascom Cervia e il Comune di Cervia, la manifestazione ha ricevuto il contributo della Regione Emilia-Romagna e di Apt Servizi, e il patrocinio del Ministero del Turismo. Il presidente Cesare Brusi ha espresso soddisfazione: “L’impegno e il lavoro di questi 34 anni hanno trovato il riconoscimento della Regione, che ha creduto nella rassegna e ha scelto di sostenerla con convinzione, investendo in un progetto che negli anni ha saputo trasformarsi in un presidio culturale diffuso, accessibile e fortemente identitario.”