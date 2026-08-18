Dal 19 settembre 2026, il Palazzo dei Diamanti di Ferrara accoglie la mostra "Da Monet a Van Gogh a Kandinsky – Nuovi sguardi sulla natura e la modernità – Capolavori dal Museum Boijmans Van Beuningen e da altre importanti collezioni". Organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte, l'esposizione, visitabile fino al 10 gennaio 2027, propone un viaggio nella pittura europea tra fine '800 e inizio '900.

Il percorso, articolato in nove capitoli, si concentra sull'evoluzione del paesaggio (naturale e urbano) e sulla trasformazione radicale del rapporto artista-mondo visibile.

L'itinerario riunisce 120 opere tra dipinti, disegni e incisioni, in gran parte dal Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e da raccolte pubbliche e private italiane, testimoniando intense sperimentazioni e grandi talenti nell'arte moderna.

Tra i protagonisti europei: Gustave Courbet, Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Signac, Odilon Redon, Pablo Picasso, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Wassily Kandinsky e Piet Mondrian. Accanto, maestri italiani quali Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Giovanni Pellizza da Volpedo, Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giovanni Boldini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Mario Sironi.

In meno di ottant'anni, la pittura europea abbandona l'osservazione mimetica, aprendo a nuove espressioni fino alla dissoluzione dell’immagine oggettiva.

Il percorso espositivo e le collaborazioni

L'esposizione ricostruisce le tappe salienti della pittura tra XIX e XX secolo, dalla Scuola di Barbizon (osservazione diretta del paesaggio) ai linguaggi di Impressionismo, Postimpressionismo, Divisionismo, Futurismo, Ritorno all’Ordine e alle prime astrazioni. Ogni sezione è un capitolo fondamentale nella storia della modernità figurativa europea.

La mostra nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Ferrara Arte, il Museum Boijmans Van Beuningen e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, curata da Sandra Kisters e Vasilij Gusella.

L'allestimento confronta opere internazionali e valorizza nuclei storici e prestiti speciali da collezioni italiane. Il successo della precedente mostra su Andy Warhol (oltre 76.000 visitatori in quattro mesi) conferma Ferrara quale polo culturale internazionale.

Informazioni per la visita al Palazzo dei Diamanti

La mostra "Da Monet a Van Gogh a Kandinsky" è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, ultimo ingresso alle 18:30. Aperture straordinarie: 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Il Palazzo dei Diamanti, con la sua caratteristica facciata bugnata, si conferma riferimento per l'arte moderna e contemporanea, ospitando progetti culturali e valorizzando il patrimonio artistico europeo.