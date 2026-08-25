Per cinque giorni Ferrara cambia ritmo. Le strade del centro storico diventano palcoscenici improvvisati, la musica arriva dagli angoli delle piazze e il pubblico può trovarsi davanti a uno spettacolo senza averlo programmato. È questa la magia del Ferrara Buskers Festival, che dal 26 al 30 agosto 2026 torna con la sua 39ª edizione.

Quando la strada diventa spettacolo

Il festival nasce dall'idea di portare l'arte fuori dai luoghi tradizionali e di creare un rapporto diretto tra artisti e spettatori. Il termine “busking” indica proprio l'esibizione degli artisti di strada, che trasformano uno spazio urbano in un palcoscenico aperto e accessibile.

L'edizione 2026 porterà a Ferrara oltre 250 artisti provenienti da 19 Paesi, con più di 60 spettacoli ogni sera, affiancati da talk, reading, laboratori e mostre. Il programma è pensato per rendere il centro storico parte integrante dello spettacolo: non c'è un unico palco da raggiungere, ma un'intera città da attraversare lasciandosi sorprendere.

È proprio la sorpresa uno degli elementi centrali dell'edizione di quest'anno. Il tema scelto è infatti “Aspettati l'inaspettato”, un invito a lasciarsi guidare dalla curiosità e a scoprire performance e sonorità diverse durante il percorso. Il filo conduttore del 2026 guarda inoltre verso l'Oriente, con una presenza significativa di artisti provenienti, tra gli altri, da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Iran.

Cinque serate tra musica, arte e culture

Da mercoledì 26 a sabato 29 agosto il festival aprirà alle 19. Dalle 20 fino a mezzanotte sarà possibile assistere agli spettacoli dei buskers, organizzati in slot alternati per permettere al pubblico di seguire più artisti durante la stessa serata. Dopo la mezzanotte, inoltre, la festa proseguirà con il Dopofestival.

La domenica conclusiva, 30 agosto, l'apertura è prevista alle 16, mentre gli spettacoli si svolgeranno dalle 17 alle 21. Accanto alle performance saranno presenti anche un'area dedicata allo street food e i mercatini, completando un'esperienza che non si limita alla musica.

Il risultato è una manifestazione in cui il confine tra spettatore e artista diventa particolarmente sottile.

Si cammina, ci si ferma, si ascolta, poi magari si prosegue verso un'altra piazza seguendo un suono o una performance appena iniziata.

Una tradizione nata quasi quarant'anni fa

Il Ferrara Buskers Festival affonda le proprie radici nel 1987, quando Stefano Bottoni ideò la manifestazione come risposta al divieto di suonare per strada. Da allora il progetto è cresciuto fino a diventare un appuntamento internazionale dedicato alla musica e all'arte di strada.

La sua particolarità resta però legata alla natura stessa del busking: gli artisti si esibiscono davanti al pubblico e ricevono tradizionalmente le offerte direttamente nel proprio cappello. Anche per questo l'organizzazione sottolinea che il contributo richiesto ai visitatori non rappresenta il pagamento di un singolo spettacolo, ma serve a sostenere l'ecosistema che permette al festival di esistere.

Le offerte agli artisti rimangono invece un gesto diretto degli spettatori.

Un festival che guarda anche alla sostenibilità

La manifestazione non punta soltanto sull'intrattenimento. Il Ferrara Buskers Festival ha sviluppato negli anni anche iniziative legate alla sostenibilità ambientale e al coinvolgimento della comunità.

Secondo Visit Ferrara, il festival è stato il primo evento in Italia a ottenere la certificazione ISO 20121, nell'ambito del progetto Ecofestival, e porta avanti il progetto BGreen con l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione all'impatto ambientale dell'evento.

È anche questo uno degli aspetti che contribuiscono a rendere il Buskers qualcosa di diverso da un semplice festival musicale.

La città non fa soltanto da sfondo: diventa parte dello spettacolo, luogo di incontro e spazio nel quale culture, linguaggi e generazioni differenti possono incrociarsi.

Ferrara aspetta l'inaspettato

Per chi arriverà a Ferrara dal 26 al 30 agosto, quindi, l'invito è semplice: non cercare necessariamente lo spettacolo perfetto da programmare in anticipo. Il senso del Buskers Festival è anche quello di camminare senza una meta precisa e lasciarsi sorprendere.

Un musicista in una piazza, un gruppo che improvvisa in una strada, un artista che coinvolge il pubblico: la vera forza del busking è trasformare qualcosa di quotidiano in un momento inatteso.

E per cinque giorni, a Ferrara, saranno proprio le strade a raccontare questa storia.