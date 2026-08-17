La ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier ha registrato un significativo incremento di preferenze nel censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fondo Ambiente Italiano (Fai). La storica linea ferroviaria valdostana è salita nella classifica nazionale, raccogliendo numerosi voti e confermando il crescente interesse del pubblico.

Il comitato promotore, impegnato da tempo nella valorizzazione della tratta, ha espresso soddisfazione per il risultato. L’obiettivo è riportare l’attenzione pubblica e istituzionale su questa storica infrastruttura, chiusa al traffico dal 2015, con l'auspicio di una sua urgente riapertura.

La ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier: storia e importanza

La linea ferroviaria collega il capoluogo valdostano Aosta con la località turistica di Pré-Saint-Didier, attraversando diversi comuni della regione. Inaugurata nel 1929, la ferrovia ha rappresentato per decenni un collegamento di vitale importanza per residenti e turisti. La sua chiusura nel 2015 ha generato iniziative e campagne per la riapertura, sostenute da cittadini e associazioni locali.

Il censimento “I Luoghi del Cuore” del Fai offre ai cittadini la possibilità di segnalare e votare siti di interesse storico, artistico e paesaggistico da tutelare. La presenza della ferrovia tra i primi posti a livello nazionale evidenzia l’attenzione del territorio valdostano per il proprio patrimonio culturale.

Il ruolo del Fondo Ambiente Italiano

Il Fondo Ambiente Italiano (Fai) è una fondazione senza scopo di lucro che dal 1975 si occupa della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale italiano. Attraverso iniziative come “I Luoghi del Cuore”, il Fai promuove l'efficace partecipazione attiva dei cittadini nella salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, favorendo progetti di recupero e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale.