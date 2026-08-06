Condivisione, scoperta e contaminazione sono i temi che accompagneranno la 21ª edizione della Festa del Racconto, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre tra Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. La manifestazione proporrà oltre sessanta eventi gratuiti, preceduti da un'anteprima il 29 settembre a Carpi con Daniel Pennac, dedicata a una riflessione sull'essenza del raccontare.

Gli anniversari e il programma

L'edizione di quest'anno celebrerà tre importanti anniversari letterari: il centenario della nascita della poetessa e scrittrice Ingeborg Bachmann, il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore di Pinocchio, e il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie.

Il programma spazierà tra presentazioni di libri, reading, dialoghi e monologhi teatrali, stand-up comedy, fumetti, travel writing, podcast dal vivo e riflessioni sulla società contemporanea.

Gli ospiti

Sono oltre settanta gli ospiti annunciati, tra cui Nicola Lagioia, Mario Calabresi, Antonio Manzini, Silvia Avallone, la scrittrice spagnola Clara Sánchez, lo scrittore canadese John Vaillant, Francesco Costa, Luca Sofri, Stefano Nazzi e il fumettista Miguel Vila.

Tra gli appuntamenti speciali figurano un incontro con Michele Serra e il dj set di Paolo di Paolo dedicato a "Le notti bianche" di Dostoevskij.