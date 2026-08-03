Prende il via la 28ª edizione del Festival dei Tacchi, l'attesa rassegna di teatro contemporaneo e arti performative che animerà i suggestivi paesaggi dei Tacchi d’Ogliastra, tra i comuni di Jerzu e Ulassai. Organizzato dalla compagnia cagliaritana Cada Die Teatro, l'evento si svolgerà dal 4 al 9 agosto, proponendo un ricco calendario di spettacoli, laboratori e iniziative culturali rivolte sia al pubblico che agli studenti delle comunità locali.

Protagonisti e nuove produzioni in scena

Il cartellone di quest'anno vanta la partecipazione di alcuni tra i più importanti interpreti della prosa italiana.

Tra i nomi di spicco figurano Paolo Rossi, Dario Vergassola, Giuliana Musso, Giuseppe Cederna, Max Paiella, Daria Paoletta, Silvia Montagnini e Roberto Mercadini. Accanto a questi artisti noti al grande pubblico, il festival offre spazio anche a talenti di assoluto rilievo come Luca Radaelli, Rossella Fava, diretta da Renato Sarti, e Gimmi Basilotta.

Non mancheranno le nuove produzioni del Cada Die Teatro, che arricchiscono ulteriormente il programma. Tra queste, “Pierino e il lupo” di Silvestro Ziccardi, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di musica di Cagliari; “Sopra di noi le bombe” di Alessandro Lay; e “Al cuore!” di Giancarlo Biffi, accompagnato da Moses Concas e Giorgio Del Rio.

Inaugurazione e attività laboratoriali

La giornata inaugurale, martedì 4 agosto, sarà interamente dedicata a Jerzu, nel suggestivo cortile del Liceo Scientifico Armando Businco. Il primo appuntamento è fissato per le 19.15 con la rappresentazione di “Pierino e il lupo”, una produzione Cada Die Teatro. Alle 21.30, la scena sarà di Roberto Mercadini con il suo monologo “Animali umani”, una produzione Sillaba che promette una profonda riflessione sull'essere umano.

Per tutta la durata del festival, le mattine saranno animate da importanti attività laboratoriali. Dalle 9.30 alle 13.30, i ragazzi delle comunità di Jerzu e Ulassai, insieme al gruppo dei “Cuori di panna smontata” (gli allievi della scuola di arti sceniche del Cada Die Teatro), parteciperanno al laboratorio “My Amy”, diretto da Francesco Niccolini con la collaborazione di Mauro Mou.

Parallelamente, gli allievi della Scuola Primaria di Ulassai saranno coinvolti nel percorso formativo ed espressivo “Rifiutiamoci”, guidato da Lara Farci, Silvestro Ziccardi e Maria Mou.

Un festival tra coraggio e territorio

Il Festival dei Tacchi si distingue per la sua capacità di trasformare piazze, sentieri e spazi quotidiani in veri e propri luoghi di racconto e partecipazione culturale, integrandosi profondamente con il territorio dell'Ogliastra. Il tema scelto per questa edizione, “In corsa con il coraggio”, invita a una riflessione sulla paura non come limite, ma come forza da attraversare, promuovendo un messaggio di resilienza e audacia.

L'evento si conferma come uno degli appuntamenti più riconoscibili e attesi dell'estate in Sardegna, unendo sapientemente teatro contemporaneo, riflessione civile e un legame autentico con il contesto locale.

Il programma complessivo prevede sette giornate intense, con la partecipazione di circa quaranta artisti, la messa in scena di venti spettacoli, l'organizzazione di tre laboratori e quattro presentazioni di libri.

Informazioni e biglietteria

Per partecipare al Festival dei Tacchi è possibile consultare il programma completo e acquistare biglietti e abbonamenti direttamente online. È inoltre attivo un punto vendita fisico a Pirri, Cagliari, presso La Vetreria, in Via Italia 63, disponibile dal lunedì al venerdì su appuntamento telefonico. Per ulteriori dettagli e informazioni, è consigliabile visitare il sito ufficiale del festival o contattare la biglietteria ai recapiti forniti dagli organizzatori.