Ha preso il via a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, la quarantaquattresima edizione del Festival della Canzone Arbëreshe. L'importante manifestazione, iniziata il 5 agosto 2026, si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per la comunità arbëreshe presente in Italia. L'evento è interamente dedicato alla valorizzazione della lingua e della tradizione musicale arbëreshe, pilastri fondamentali dell'identità culturale di questa minoranza.

Il Cuore del Festival: Musica e Tradizione

Le serate del festival si svolgono nell'accogliente cornice del teatro comunale di San Demetrio Corone, un luogo simbolo per la cultura locale.

L'evento attira la partecipazione di numerosi artisti, provenienti dalle diverse comunità arbëreshe sparse sul territorio italiano, che si riuniscono per celebrare il loro ricco patrimonio. Il programma della manifestazione è interamente incentrato sulle esibizioni di brani in lingua arbëreshe, con l'esplicito obiettivo di promuovere e preservare attivamente il prezioso patrimonio culturale di questa storica minoranza linguistica. La serata inaugurale ha visto la presentazione di diversi brani inediti, offrendo al pubblico un assaggio delle nuove creazioni musicali. Una qualificata giuria, composta da esperti del settore musicale e profondi conoscitori della cultura arbëreshe, avrà il compito di selezionare i vincitori tra le varie categorie in competizione, riconoscendo il talento e l'impegno degli artisti.

Un Ponte tra Passato e Futuro per la Comunità

San Demetrio Corone si erge come uno dei centri nevralgici e più significativi per la presenza della comunità arbëreshe in Calabria, fungendo da custode di una storia millenaria. Il festival, concepito con la nobile missione di mantenere viva la lingua e le tradizioni musicali arbëreshe, riesce a coinvolgere ogni anno un vasto pubblico, dai giovani talenti agli adulti più esperti. Questi artisti si esibiscono con canzoni originali che riflettono la contemporaneità e con toccanti reinterpretazioni di brani tradizionali, creando un ponte tra le generazioni. L'intera iniziativa gode del fondamentale sostegno di enti locali e di numerose associazioni culturali, i quali riconoscono e sottolineano con forza l'importanza cruciale di eventi di tale portata per la tutela e la valorizzazione delle identità minoritarie.

Il Festival della Canzone Arbëreshe si consolida così come un imprescindibile punto di riferimento per la promozione e la diffusione della cultura arbëreshe, offrendo un prezioso spazio di incontro, dialogo e confronto costruttivo tra le diverse realtà che compongono questa vibrante comunità, assicurando che la loro eredità continui a fiorire.