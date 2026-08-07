L'edizione 2026 dell'Antichissima Fiera delle Grazie, evento clou dell'estate mantovana, si arricchisce di una novità: la nascita di un marchio dedicato ai Madonnari. L'iniziativa, presentata a Curtatone, intende valorizzare e tutelare l'arte di questi maestri, che ogni anno attraggono numerosi visitatori e talenti da diverse regioni.

Il nuovo marchio è stato ideato per garantire la riconoscibilità e la qualità delle opere realizzate durante la storica manifestazione. Sarà impiegato per identificare gli artisti partecipanti all'evento, che si svolge tradizionalmente nel piazzale del Santuario delle Grazie.

Questo simbolo accompagnerà tutte le attività legate ai Madonnari, dalla creazione dei disegni a terra con gessetti colorati fino alle iniziative collaterali previste.

Un simbolo per l'arte e la tradizione dei Madonnari

La presentazione di questo distintivo si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la salvaguardia delle tradizioni locali. La Fiera delle Grazie, tra le più antiche d'Italia, è un punto d'incontro tra arte sacra e cultura popolare. I Madonnari, noti per le loro opere effimere, sono protagonisti indiscussi. Il nuovo marchio rafforza il legame tra la fiera e la comunità artistica, offrendo uno strumento ufficiale di identificazione e promozione per questa peculiare arte di strada.

La Fiera delle Grazie: cuore di fede e cultura a Curtatone

Ogni anno, la Fiera delle Grazie anima il piazzale antistante il Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, in provincia di Mantova. Questo santuario, luogo di pellegrinaggio e di rilevanza storica, fa da cornice all'evento, accogliendo artisti, fedeli e visitatori. La manifestazione include momenti di preghiera, spettacoli e iniziative culturali, confermando il suo ruolo centrale nella vita della comunità.