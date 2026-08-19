La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha recentemente richiamato con decisione l’attenzione sul regolamento del Festival di Sanremo, ponendo un chiaro veto sull'ammissione di brani musicali realizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale (IA) alla prestigiosa competizione. Questa posizione, ferma e inequivocabile, è stata ribadita in risposta alle crescenti e diffuse preoccupazioni che stanno emergendo a livello globale riguardo all’uso sempre più pervasivo delle tecnologie avanzate nella creazione musicale. L'intervento di FIMI si rivela particolarmente significativo in vista delle prossime edizioni del Festival, con l'intento di salvaguardare l'integrità artistica e l'autenticità della produzione musicale italiana.

La tutela della creatività umana nel Festival

Al centro della direttiva di FIMI vi è la ferma convinzione che le canzoni in concorso a Sanremo debbano essere espressione esclusiva della creatività umana. Il regolamento del Festival, infatti, impone che ogni opera sia il risultato dell'ingegno e del talento di autori, compositori e produttori "in carne e ossa". L'associazione ha chiarito che l’utilizzo di software di intelligenza artificiale per generare melodie, scrivere testi o arrangiare brani comporterà l’esclusione automatica dalla gara, senza eccezioni. Questa misura è cruciale per la tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale degli artisti, principi cardine che FIMI intende difendere con rigore.

Si ribadisce così che la musica, nella sua essenza più profonda, deve rimanere una manifestazione autentica e insostituibile dell’individuo, del suo sentire e della sua capacità di emozionare attraverso l'arte.

IA e l'evoluzione delle regole nel mondo della musica

L'inarrestabile avanzamento delle tecnologie digitali e la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi creativi rappresentano una serie di nuove e complesse sfide, sia per gli organizzatori del Festival di Sanremo sia per l'intero settore musicale. Diventa pertanto imperativa la necessità di aggiornare costantemente i regolamenti e di implementare sistemi di vigilanza sempre più sofisticati per garantire l'originalità e l'autenticità delle opere presentate.

Questo è un passaggio fondamentale per assicurare la correttezza, la trasparenza e l'equità della competizione. In tale scenario, FIMI promuove attivamente una riflessione approfondita e capillare sul ruolo che le nuove tecnologie possono e devono avere nella musica, sottolineando l'urgenza di sviluppare e adottare strumenti di controllo sempre più efficaci e precisi, capaci di distinguere chiaramente l'apporto creativo umano da quello generato artificialmente.

Il dibattito sull'intelligenza artificiale e la sua profonda interazione con la creatività artistica non si esaurisce nel solo contesto del Festival di Sanremo, ma si estende e coinvolge attivamente numerosi altri eventi, concorsi e realtà musicali a livello nazionale e internazionale.

Questa ampia portata rende ancora più urgente e necessaria l'apertura di un confronto costruttivo e inclusivo tra tutte le parti interessate: istituzioni, artisti, autori, compositori, produttori e tutti gli operatori del settore. L'obiettivo primario è quello di definire con la massima chiarezza e condivisione regole e linee guida etiche che possano orientare l'uso responsabile dell'IA, preservando al contempo il valore inestimabile e insostituibile dell'ingegno umano nella produzione e nell'espressione musicale.