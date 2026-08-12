La Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi) ha annunciato l'adozione di nuovi principi per l'idoneità delle registrazioni musicali sviluppate con intelligenza artificiale generativa. L'obiettivo è l'inclusione nella classifica ufficiale Top of the Music by Fimi/Niq, distinguendo chiaramente tra creatività umana e opere generate da intelligenza artificiale. Questa decisione risponde alla crescente presenza di brani creati con sistemi di IA sulle piattaforme di streaming e nelle rotazioni radiofoniche, come dimostrato dalla recente sospensione del brano ‘Dimanche Midi Pile’ di Gisèle dalle classifiche e dalla programmazione di alcune emittenti.

Criteri di idoneità per le classifiche musicali

Secondo le nuove linee guida, una registrazione sviluppata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale potrà essere inclusa in classifica solo se rispetta specifici requisiti. Tre sono i criteri fondamentali: il servizio di IA utilizzato deve essere debitamente autorizzato e lecito; il brano deve essere sostanzialmente realizzato da un essere umano; e non devono sussistere preoccupazioni relative alla manipolazione degli ascolti o della classifica. A questi si aggiungono ulteriori condizioni: la registrazione deve essere conforme alle leggi applicabili, inclusi i diritti d’autore e della personalità; non deve violare i termini del servizio GenAI impiegato; e l’uso dell’IA deve essere adeguatamente segnalato ai consumatori sulle piattaforme di streaming digitale, in conformità con la normativa e gli standard di etichettatura del settore.

Trasparenza e tutela della creatività umana

La policy adottata dalla Fimi mira a stabilire un confine netto tra la creatività guidata dall’essere umano e le opere puramente sintetiche o generate da modelli di IA non autorizzati. Questa iniziativa è stata delineata da una coalizione di importanti case discografiche, tra cui Sony Music, Universal Music Group e Warner Music Group, che promuovono un approccio unificato. L'intento è garantire che le classifiche musicali ufficiali continuino a celebrare l’autentica creatività umana, sostenendo al contempo un’innovazione responsabile. Si vuole inoltre evitare che brani con un numero di ascolti gonfiato in modo fraudolento vengano riconosciuti e celebrati nelle classifiche.

Etichettatura e autoregolamentazione del settore

Un aspetto cruciale di questa strategia è l’introduzione di un sistema di etichettatura volontaria per i brani musicali. L'obiettivo è fornire ai fan informazioni più chiare sull’uso dell’IA generativa nelle registrazioni sonore. Le etichette, che distinguono tra ‘generato dall’IA’ e ‘assistito dall’IA’, sono state concepite per un’adozione ampia e globale su tutti i servizi musicali digitali. Le radio del gruppo RTL 102.5, incluse Radio Zeta e Radiofreccia, hanno già adottato una politica di autoregolamentazione, sospendendo dalla rotazione musicale i brani che non rientrano nei parametri per la verifica sull’IA. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’uso responsabile dell’IA nella musica, con l’intento di tutelare i diritti dei creatori e garantire trasparenza agli ascoltatori.