Giovanni Firera, già console onorario della Repubblica d’Albania in Piemonte, ha presentato il volume "Trasferirsi in Albania. Guida pratica, fiscale e amministrativa per cittadini italiani, professionisti, imprenditori e pensionati" (Morrone Editore, 185 pagine, 18 euro). L’opera si rivolge a imprenditori, professionisti, pensionati e cittadini italiani che considerano l’Albania come meta per vivere o lavorare. La guida, frutto della profonda conoscenza di Firera della realtà albanese, offre un orientamento consapevole per il trasferimento all’estero.

Firera enfatizza l’importanza di una preparazione accurata. Invita a visitare il Paese, esplorare le città, incontrare operatori economici e confrontarsi con chi già vi opera. Sottolinea la necessità di rispettare la società ospitante e superare i luoghi comuni, approcciando l’Albania con spirito aperto e informato. “Preparazione, competenza e rispetto sono indispensabili per avvicinarsi con consapevolezza alla sponda adriatica”, dichiara l’autore.

Guida al trasferimento: opportunità e aspetti pratici

La pubblicazione risponde al crescente interesse italiano verso l’Albania (professionale o pensionistico). Firera raccomanda una conoscenza diretta del territorio, sconsigliando stereotipi. Il volume fornisce strumenti aggiornati su quadro normativo, fiscale e amministrativo, approfondendo le procedure essenziali per lavoratori autonomi, investitori e pensionati.

Le raccomandazioni pratiche coprono aspetti burocratici, sociali e culturali, incoraggiando visite e dialoghi diretti per un’integrazione autentica.

Giovanni Firera: un ponte culturale tra Italia e Albania

La figura di Giovanni Firera è nota per il suo ruolo di ponte culturale e istituzionale tra Italia e Albania. Gran parte della sua attività si è svolta a Torino, ambiente da lui ritenuto favorevole per iniziative di mediazione. Collaborazioni internazionali, inclusa la Fondazione Gorbaciov, hanno caratterizzato il suo impegno per la promozione delle relazioni italo-albanesi. Come giornalista e critico cinematografico, dal 1974 a Torino, ha arricchito gli scambi. Ha organizzato eventi con figure politiche internazionali in Piemonte. Il suo impegno nell’integrare l’Albania nei sistemi di relazioni italiani ed europei si riflette in questa guida, offrendo agli italiani strumenti concreti per un espatrio consapevole.